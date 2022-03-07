شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تؤثر السمنة على خصوبة المرأة ونصائح لتجنب زيادة الوزن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السمنة هي حالة يخزن فيها جسمك الدهون الزائدة، الذى يؤدي إلى تدهور نوعية حياة الفرد من ناحية ويجعله عرضة لمشاكل صحية متعددة من أمراض القلب ، والسكتة الدماغية ، ومرض السكري من النوع 2 ، وارتفاع ضغط الدم ، وارتفاع مستويات الكوليسترول ، ومشاكل التنفس ، وآلام الجسم ، وهشاشة العظام ، وحتى الاكتئاب ، هي بعض الحالات التي يتعرض لها.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية قالت في وقت سابق إن السمنة وصلت إلى مستويات وبائية على مستوى العالم، كما أن لها تأثير على الصحة الإنجابية للمرأة أيضًا؟ وفقا لموقع Onlymyhealth

السمنة والصحة الإنجابية للمرأة: ما الرابط؟

تُقاس السمنة عمومًا وفقًا لمؤشر كتلة الجسم (BMI). هي نسبة وزن الشخص (بالكيلوغرام) إلى طوله (بالمتر المربع)، يقع مؤشر كتلة الجسم الطبيعي في نطاق 18.5 و 24.9 ، وهو مثالي للحمل، وفقًا للدراسات ، فإن النساء ذوات مؤشر كتلة الجسم فوق 29 أقل عرضة للحمل مع ارتفاع العدد ، تنخفض فرصها في الحمل. بشكل خاص:

مؤشر كتلة الجسم 30 وما فوق: سمين

مؤشر كتلة الجسم 40 وما فوق: بدناء مفرط

ومن الواضح أن السمنة لها تأثير ضار على خصوبة المرأة ، مثل:

1. خلل فى التبويض

تسبب السمنة اختلالا هرمونيا مما يؤثر على الإباضة، يحدث ذلك لأنه عندما تكون بدينًا ، فإن جسمك يحتوي على مخزون أكثر من الدهون، تفرز مخازن الدهون هذه هرمون الاستروجين ، وهو الهرمون الجنسي الأنثوي. يخلط جسمك بين الإستروجين المفرط والحمل وبالتالي يوقف الإباضة

2. عدم انتظام الدورة الشهرية

يمكن أن يكون لاكتساب الوزن أو خسارته آثار إيجابية وسلبية على دورتك الشهرية، على سبيل المثال ، يمكن أن تجعل دورتك غير المنتظمة منتظمة والعكس صحيح. يعتمد ذلك على المكان الذي بدأت منه ومقدار الوزن الذي اكتسبته أو فقدته.

3. زيادة فرص الإجهاض

النساء ذوات الوزن الزائد لديهن فرصة أعلى بنسبة 29٪ للإجهاض من النساء ذوات مؤشر كتلة الجسم الطبيعي. تبلغ نسبة خطر إصابة النساء البدينات 73٪.

4. متلازمة تكيس المبايض (PCOS)

ترتبط السمنة ارتباطًا وثيقًا بمتلازمة تكيّس المبايض ، وهي حالة تؤثر على الصحة الإنجابية للمرأة. تتميز متلازمة تكيس المبايض بفترات غير منتظمة ، وإفراز مفرط للهرمونات الجنسية الذكرية ، والنمو المفرط لشعر الوجه ، وزيادة الوزن ، وحتى العقم.

ما يجب القيام به لانقاص الوزن

الوزن الصحي ضروري لحمل صحي، يعد خفض مؤشر كتلة الجسم بمقدار نقطة إلى نقطتين يمكن أن يحدث فرقًا، وما يجب عليك القيام به:

تحدث إلى الطبيب: حول خطة إنقاص الوزن التي تناسب جسمك وأهداف الحمل.

انقاص الوزن قبل التخطيط للحمل: إذا كنت تعانين من زيادة الوزن أو السمنة ، ففقد الوزن قبل التخطيط للحمل. يمكن أن يؤدي فقدان الوزن بنسبة 10-15٪ إلى تحسين الخصوبة وزيادة فرصك في الحمل دون أي دواء أو علاج.

اتباع نظام غذائي متوازن: قم بإعداد وجباتك بحيث تحتوي على ما يكفي من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الأخرى. تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكر. استهلك ما يكفي من الخضار الورقية والسلطات والبروتين عالي الجودة.

استشر أخصائي الخصوبة: للوصول إلى حالتك الصحية وفرص الحمل.

تحقق من صحة شريكك: ليس فقط صحتك ، يمكن أن تؤثر السمنة على خصوبة شريكك أيضًا. يمكن أن يقلل من جودة وكمية الحيوانات المنوية لديه ، مما يؤثر على الحمل. ومن ثم ، فإن صحته لا تقل أهمية عن صحتك عند محاولة الحمل.