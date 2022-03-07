شكرا لقرائتكم خبر عن فريق بحثي يعتمد فحصاً جديداً للكشف عن الإصابة بالسكري وأمراض القلب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

اكتشف فريق بحثي طريقة فحص جديدة لقياس مستوى 184 جزيئاً دهنياً في الدم يمكن من خلالها التنبؤ بخطر الإصابة بالسكري من النوع2، وأمراض القلب والأوعية الدموية قبل ظهور أعراضها.

وقال كريس لوبير من شركة ليبوتيب جي إم بي إتش، وهي شركة تكنولوجيا حيوية في ألمانيا، “لقد أظهرنا كيف يمكن لـ قياس تركيزات الدهون في الدم توسيع مجموعة أدواتنا للكشف المبكر عن الأفراد المعرضين لخطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية”.

وبحسب موقع “بلوس بيولوجي” اعتمد لوبير وفريق البحث على بيانات 4 آلاف شخص تمت دراسة الحالة الصحية لديهم في السويد بين 1991 و2015. وتم تحليل عينات الدم لدى المشاركين باستخدام مطياف الكتلة لمعرفة كثافة جزيئات الدهون. وأظهر التحليل أن هذه الطريقة أكثر دقة في التنبؤ بخطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب من فحص الجينات، ومن الطرق المستخدمة حالياً.