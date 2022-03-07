شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تحذر: المنك والهامستر قادران على إصابة البشر بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسيوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية في بيان جديد له، إنه مع دخولنا العام الثالث للوباء، ينتشر فيروس كورونا، بين الناس على مستوى مكثف على مستوى العالم، هناك العديد من العوامل التي تدفع لانتشاره.

وتابع: أحد هذه العوامل هو ظهور متغيرات شديدة القابلية للقلق، وآخرها متحور أوميكرون Omicron، يستمر الفيروس في التطور وخطر ظهور المتغيرات في المستقبل مرتفع.

وأضاف أنه على الرغم من أن جائحة كورونا ناتج عن انتقال العدوى من إنسان إلى آخر، فمن المعروف أيضًا أن فيروس كورونا يصيب أنواعًا من الحيوانات، تشير المعرفة الحالية إلى أن الحياة البرية تلعب دورًا مهمًا في انتشار فيروس كورونا في البشر، حيث إن الانتشار في مجموعات الحيوانات يمكن أن يؤثر على صحة هذه المجموعات، وقد يسهل ظهور متغيرات فيروسية جديدة.

بالإضافة إلى الحيوانات الأليفة، فقد لوحظ حتى الآن إصابة حيوانات برية طليقة النطاق أو أسيرة أو مستزرعة مثل القطط الكبيرة، وحيوانات المنك، والقوارض، والغزلان ذات الذيل الأبيض في أمريكا الشمالية والقردة العليا، بفيروس كورونا حتى الآن، وأوضح، لقد ثبت أن المنك المستزرع، والهامستر الأليف وهو من" أسرة من القوارض تشبه الفأر وتكثر تربية بعض أنواعه في دول أوروبا وأمريكا الشمالية، يتميز بوجود جيوب في فمه لحفظ الطعام، تحوي هذه الأسرة نحو 25 نوعاً تصنف في 6 أو 7 أجناس.

قادر على إصابة البشر بفيروس كورونا، وحالة انتقال محتملة بين الغزلان ذات الذيل الأبيض والإنسان قيد المراجعة حاليًا.

يمكن أن يؤدي إدخال فيروس كورونا إلى الحياة البرية إلى إنشاء مستودعات للحيوانات، على سبيل المثال، تم الإبلاغ عن إصابة ما يقرب من ثلث الغزلان البرية ذات الذيل الأبيض في الولايات المتحدة الأمريكية بفيروس كورونا، في البداية عبر العديد من أحداث انتقال العدوى من إنسان إلى غزال.

وقال، تم اكتشاف سلالات كورونا في الغزلان ذات الذيل الأبيض أيضًا في مجموعات بشرية قريبة، ثبت أن الغزلان ذات الذيل الأبيض تفرز الفيروس وتنقله بين بعضها البعض.

تدعو منظمة الأغذية والزراعة، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، ومنظمة الصحة العالمية، جميع البلدان إلى اتخاذ خطوات لتقليل مخاطر انتقال كورونا بين البشر والحياة البرية، بهدف الحد من مخاطر ظهور المتغيرات وحماية كل من البشر والحياة البرية، مضيفا، نحث السلطات على اعتماد اللوائح ذات الصلة ونشر التوصيات الصادرة سابقًا عن منظمة الأغذية والزراعة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان ومنظمة الصحة العالمية إلى الأشخاص الذين يعملون على اتصال وثيق بالحياة البرية أو يتعاملون معها، بما في ذلك الصيادين والجزارين ؛ والجمهور.



جيوان المنك

وأشار، إلى إنه يجب تدريب الموظفين الذين يعملون عن كثب مع الحياة البرية على تنفيذ التدابير، التي تقلل من مخاطر الانتقال بين الناس، وبين الناس والحيوانات، وذلك باستخدام مشورة منظمة الصحة العالمية، حول كيفية حماية النفس ومنع انتشار كورونا، والمبادئ التوجيهية للمنظمة العالمية لصحة الحيوان OIE، ومنظمة الأغذية والزراعة، بشأن استخدام معدات الحماية الشخصية (PPE) وممارسات النظافة الجيدة حول الحيوانات، بما في ذلك ممارسات النظافة الجيدة للصيادين والجزارين.

تشير الدلائل الحالية إلى عدم إصابة البشر بفيروس كورونا عن طريق تناول اللحوم، ومع ذلك، يجب ألا يتتبع الصيادون الحيوانات التي تبدو مريضة أو يحصدون تلك التي تم العثور عليها ميتة، يمكن لتقنيات الجزارة المناسبة وإعداد الطعام، بما في ذلك ممارسات النظافة المناسبة، أن تحد من انتقال فيروسات كورونا، بما في ذلك كورونا ومسببات الأمراض الحيوانية الأخرى.



الهامستر نوع من القوارض يشبه الفار

تؤكد منظمة الأغذية والزراعة، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، ومنظمة الصحة العالمية، على ضرورة تثقيف الجمهور بشأن الاتصال بالحياة البرية، قد تقترب بعض الحيوانات البرية من المستوطنات البشرية والمناطق السكنية، كإجراء احترازي عام، يجب ألا يقترب الناس من الحيوانات البرية أو يطعمونها أو يلمسوها أو يأكلوا الميتة منها أو المرضى "بما في ذلك حوادث الطرق المميتة"، بدلاً من ذلك، يجب عليهم الاتصال بسلطات الحياة البرية المحلية أو أخصائي صحة الحياة البرية.

من الأهمية بمكان أيضًا التخلص بأمان من الطعام غير المأكول والأقنعة والأنسجة وأي فضلات بشرية أخرى لتجنب جذب الحياة البرية، خاصة إلى المناطق الحضرية، وإذا أمكن، إبعاد الحيوانات الأليفة عن الحياة البرية وفضلاتها.



الهامستر

علاوة على ذلك، نشجع دوائر الصحة الحيوانية والبشرية الوطنية في البلدان على اعتماد التدابير التالية:

1.تشجيع التعاون بين الخدمات البيطرية الوطنية وسلطات الحياة البرية الوطنية، التي تعد شراكتها أساسية لتعزيز صحة الحيوان وحماية صحة الإنسان والبيئة.

2. تعزيز مراقبة الحياة البرية وتشجيع أخذ عينات من الحيوانات البرية المعروف أنها عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

3.مشاركة جميع بيانات التسلسل الجيني من دراسات مراقبة الحيوانات من خلال قواعد البيانات المتاحة للجمهور.

4.الابلاغ عن حالات إصابة حيوانية مؤكدة بفيروس كورونا إلى المنظمة الدولية لصحة الحيوان OIE من خلال نظام معلومات صحة الحيوان العالمي (OIE-WAHIS)

5.القيام بصياغة رسائل حول كورونا في الحيوانات بعناية حتى لا تؤثر التصورات العامة غير الدقيقة سلبًا على الجهود المبذولة، لا ينبغي التخلي عن أي حيوان وجد أنه مصاب بفيروس كورونا أو رفضه أو قتله دون تقديم مبرر من تقييم مخاطر خاص بالبلد أو الحدث.

6. تعليق بيع الثدييات البرية الحية في أسواق الغذاء كإجراء طارئ.

7. تؤكد منظماتنا على أهمية مراقبة مجموعات الحياة البرية في الثدييات بحثًا عن عدوى كورونا، وإبلاغ النتائج إلى الخدمات البيطرية الوطنية التي تبلغ عن هذه النتائج إلى المنظمة الدولية لصحة الحيوان OIE ومشاركة بيانات التسلسل الجيني في قواعد البيانات المتاحة للجمهور.

8. يجب على البلدان أيضًا اتخاذ احتياطات لتقليل مخاطر إنشاء مستودعات للحيوانات والتسريع المحتمل لتطور الفيروس في مضيفات جديدة، مما قد يؤدي إلى ظهور متغيرات جديدة من كورونا مثل هذه الإجراءات سوف تحافظ على صحة الحياة البرية الثمينة وكذلك صحة الإنسان.

9. ندعو الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين إلى لفت انتباه السلطات المختصة وجميع الأطراف المعنية إلى محتويات هذا البيان المشترك.