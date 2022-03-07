شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أطعمة تضر الحمض النووى وتسبب الالتهابات احذارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عند الإصابة بأي التهاب يظل الجسم يحارب هذا الالتهاب لكي يحصل على الشفاءـ ولكن في حالة عدم قدرة الجسم علي هذه الحرب يعد مؤشر خطر ويصبح الجسم عرضه للإصابة بالعديد من الأمراض، وأبرزها السكر والسرطان وأمراض القلب والجلطات.

أوضح التقرير المنشور عبر موقع " بزنس إنسايدر "، أن تعرض الجسم للإصابة بالتهاب مزمن يتسبب في تدمير الحمض النووي للخلايا و يزيد من فرص الإصابة بمرض السرطان، ومرض السكر نتيجة لزيادة مقاوية الإنسولين في الجسم.

وأوضح التقرير، أن الاهتمام بنوعية الطعام المتناول تعد من أبرز الحيل التي تساهم بشكل كبير في حمايتك من المضاعفات، وتقليل الإصابة بالأمراض السابق ذكرها، وأيضا تقلل حدة الالتهابات في الجسم.

وحول ذلك قدم التقرير بعض الأطعمة التي تزيد من تعرض الجسم للإصابة بالتهابات، ومنها:

-السكريات:

الإسراف في تناول الحلويات، يتسبب في إنتاج الجسم لهرمون الإنسولين الذي يتسبب في زيادة نسبة الدهون بالجسم، وبالتالي تنتج مواد كيميائية تزيد من فرص الإصابة بالالتهابات، كما أن السكريات تحفز إنتاج الأحماض الدهنية في الكبد، التي يقوم الجسم بهضمها وبالتالي يزيد من فرص الإصابة بالتهابات.

-اللحوم المصنعة:

هذا النوع من اللحوم يكون غني بالدهون المشبعة، وهذا الأمر يتسبب في زيادة الوزن وبالتالي زيادة الإصابة بالاتهابات.

-المقليات:

هذا النوع من الأطعمة من الأسباب الأساسية للإصاب بالالتهابات، والسبب أنها تحتوي علي دهون متحولة، وأيضا تتسبب في إنتاج مركب بالجسم يدعي "ACEs" الذي من دورة زيادة فرص الإصابة بالتهابات.

وقدم التقرير، العديد من الأطعمة الصحة التي تقلل من فرص الإصابة بالالتهابات، ومنها:

- زيت الزيتون البكر.

- الفواكه والخضروات.

- المكسرات.