تلف شبكة العين.. تحذير للأطفال المصابين بالسكري

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 مارس 2022 01:09 مساءً - منذ 36 دقيقة

آخر تحديث: 7 - مارس - 2022 12:07 مساءً

يعتبر مرض السكري حالة صحية معيقة، حيث يمكن أن يؤدي الى الارتفاع غير الطبيعي في نسبة السكر في الدم أو مستوى السكر في الدم إلى عدد من المضاعفات، كما يمكن أن يحدث هذا لأي شخص، من الأطفال حديثي الولادة إلى الأطفال والمراهقين الصغار وحتى البالغين، وإذا كان الأطفال يعانون من مرض السكري فمن المرجح أن يواجهوا آثارًا صحية إضافية فيما يتعلق بصحة الكلى والقلب والعين في حياتهم، ويواجه الأطفال المصابون بداء السكري أيضًا مخاطر عالية جدًا لتلف العين، وفقا لما نشره موقع ” indianexpress”.

من هو الأكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني؟

بينما يلعب التاريخ العائلي والجينات دورًا، فإن الأشخاص الذين لديهم نمط حياة غير نشط ونظام غذائي فقير يتكون من الكربوهيدرات المعالجة للغاية والأطعمة السريعة هم أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض، كان هناك ارتفاع كبير في عدد المراهقين الذين يصابون بداء السكري من النوع 2 نتيجة لعوامل الخطر المذكورة أعلاه.

كيف يؤثر مرض السكري على العين؟

يؤثر مرض السكري على الأوعية الدموية الدقيقة أو الأوعية الدموية الصغيرة في الجسم والعين ، وعادة ما يؤثر على شبكية العين وهو النسيج العصبي في الجزء الخلفي من العين المسؤول عن إدراك الضوء وإرسال الصور إلى الدماغ، مما يؤدي إلى حالة تسمى اعتلال الشبكية، بسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم، تتسرب الأوعية الدموية في الشبكية وتنسد، مما يؤثر بشدة على تدفق الدم إلى الشبكية استجابة لذلك، تنمو أوعية دموية جديدة غير طبيعية في العين، والتي تنزف داخل العين وتؤثر بشدة على الرؤية، وتتطور في النهاية إلى انفصال الشبكية.

ما يجب على الآباء القيام به لتجنب مشاكل العين التي يسببها السكري

أولا، احترس من أي أعراض مرتبطة بمرض السكري، من الأعراض التي يجب الانتباه لها : زيادة العطش والحاجة إلى تكرار التبول والتعب واسمرار الجلد خاصة في منطقة الرقبة والإبط وجفاف الفم وعدم وضوح الرؤية، يُنصح بالاتصال بطبيبك إذا ظهرت هذه الأعراض لمعرفة ما إذا كان يجب اختبار طفلك لمرض السكري.

ثانيًا ، يجب أن تنبه أي أعراض على العين من اعتلال الشبكية السكري مثل عدم وضوح الرؤية وتشوهها وعوامات العين والوميض واختلال اللون والتباين، الوالدين والأطفال وبالتالي يجب مراجعة طبيب عيون، إذا تم تشخيص اعتلال الشبكية السكري الذي يهدد الرؤية، بناءً على تقييم الطبيب، فسيتم اتباع مسار العلاج الذي قد يشمل حقن العين أو العلاج بالليزر أو الجراحة.

ثالثًا ، من أجل درء مرض السكري والحالات الأخرى ذات الصلة، يجب على الآباء تشجيع أطفالهم على تناول طعام صحي، وممارسة بعض أشكال النشاط البدني وممارسة الرياضة بانتظام مع الحفاظ على مؤشر كتلة الجسم الصحي (مؤشر كتلة الجسم) ، إذا لم يكن هناك مرض السكري، فلن يكون هناك اعتلال الشبكية السكري وأمراض العين الأخرى ذات الصلة، حتى في مرضى السكري المعروفين، من المعروف أن مستويات السكر في الدم وضغط الدم التي يتم الحفاظ عليها جيدًا تؤدي إلى انخفاض وتأخير تطور الرؤية بشكل كبير مما يهدد اعتلال الشبكية وغيره من الحالات المرضية المصاحبة.