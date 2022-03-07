علاج آلام الرقبة بسبب النوم الخاطئ

بيروت - نادين محمد -

قد يؤدي الجلوس لساعات طويلة و النوم الخاطئ والتحديق في الكمبيوتر المحمول أو الهاتف المحمول إلى الشعور بألم في الرقبة. يمكن أن تؤثر آلام الرقبة المزعجة والمؤلمة على أنشطتك اليومية.

لحسن الحظ ، هناك بعض العلاجات الطبيعية التي يمكن أن تساعدك على التخلص من آلام الرقبة.

1. تمارين

تعتمد تمارين التقوية على زيادة الحمل على عضلاتك تدريجياً ، مما يجعلها أقوى وأكثر مرونة. يمكن أن تساعد التمارين في تخفيف آلام الرقبة وجعلها مرنة وقوية ، بصرف النظر عن تقليل التيبس. حركِ رأسكِ للأمام وللخلف لبعض الوقت، ثم ابدأ تدريجيًا بالإيماء من جانب إلى آخر.

بمجرد أن تشعر بأن عضلاتك أقل توترًا ، أدِر رأسك ببطء تمامًا نحو اليسار ، ثم نحو اليمين تمامًا. قد يكون هذا مؤلمًا قليلاً ، لذا خذيها ببطء.

كرري 20 مرة على الأقل

2. الزيوت العطرية

يحتوي زيت النعناع على خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تهدئة آلام العضلات . غالبًا ما يستخدم زيت اللافندر في العلاج بالروائح لتهدئة العقل . يمكنه أيضًا تهدئة عضلات الجسم. يمكن أن يساعد تخفيف التوتر والقلق أيضًا في تخفيف التوتر الجسدي. زيت الريحان مضاد للتشنج ومسكن. كما أنه مفيد في تقليل التوتر ويمكن استخدامه لتقليل آلام الرقبة.

المكونات:

بضع قطرات من زيت النعناع

بضع قطرات من زيت اللافندر

بضع قطرات من زيت الريحان

1 ملعقة صغيرة زيت زيتون



الطريقة:

اصنعي مزيجًا من الزيوت العطرية.

امزجي بضع قطرات من هذا المزيج مع زيت الزيتون الدافئ.

تدليك هذا الزيت على الرقبة لبضع دقائق.

يمكنك أيضًا استخدام هذه الزيوت بشكل فردي أو أي مزيج من الزيوت. لا تنسي تخفيفه في زيت ناقل.

3. خل التفاح

خل التفاح علاج منزلي ممتاز لآلام الرقبة وتيبسها. يمكن لمضادات الأكسدة والعوامل المضادة للالتهابات الموجودة في خل التفاح أن تخفف الإجهاد في عضلات الرقبة وتقلل من الألم.

المكونات:

خل حمض التفاح

منديل أو منديل ورقي

الطريقة

انقعي المنديل في الخل وضعيه على رقبتكِ.

اتركيه لمدة ساعة أو أكثر.

كرري هذا مرتين في اليوم حتى تتخلصي من آلام الرقبة.

4. العلاج بالتدليك

يمكن أن يشفي التدليك أي ألم في الجسم ويساعدك على النوم بشكل أفضل. قومي بتدليك أو فرك المنطقة المؤلمة بلطف لتحفيز تدفق الدم وتخفيف تراكم التوتر في العضلات.

المكونات:

زيت الزيتون أو الخردل أو زيت جوز الهند

الطريقة:



خذي حمامًا ساخنًا وجففي بشرتك.

قومي بتدفئة ملعقة كبيرة من الزيت ودلكي رقبتكِ بها.

قومي بالتدليك بلطف في حركات دائرية لبضع دقائق.

كرري هذا كل صباح. يمكنك أيضًا تدليك رقبتك مرة أخرى خلال النهار.

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