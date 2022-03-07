شكرا لقرائتكم خبر عن "أوفر دوس كافيين" السبب فى وفاة رجل بعد تناول 200 كوب قهوة.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل من الممكن أن يحدث الوفاة بسبب جرعة زائدة من الكافيين؟.. نعم هذا ما حدث لتوب مانسفيلد البالغ من العمر 29 عاما، الذي أشتري كيس من مسحوق الكافيين، الذي أسرف في تناوله له وتسبب في وفاته، ونشر هذا التقرير في موقع " لايف ساينس".

أوضحت التقارير، أن رجلا في المملكة المتحدة توفي بعد تناوله لجرعة زائد من خليط يحتوي علي مادة الكافيين تعادل عدة مئاب أكواب القهوة، فهو قام بشراء كيس من مسحوق الكافيين 100 جرام، وارتكب خطأ في تناوله له أسفر عن وفاته بجرعة زائدة من الكافيين.

وأشار التقرير، إلى أن الجرعة الموصى بها من مسحوق الكافيين والمكتوبة علي العلبة الخاصة به هي بين 60 و300 ملليجرام، لكن ما فعله هذا الشخص إنه استهلك كميات كبيرة من المسحوق، والتى تعادل 200 كوب من القهوة.

وأضاف التقرير، بعد ما أفادت به "بي بي سي" عن حالة الرجل، إنه بعد تناول المشروب مباشرة في 5 يناير 2021، شعر بألم شدي في الصدر وارتفاع نسبة نبضات القلب، وخروج بعض "الرغاوي من فمه"، وبعد الذهاب للمستشفي أكتشف أنه توفي نتيجة سكتة قلبية.

وأفاد تقرير الطب الشرعي، إن السبب الرئيسي للوفاة ارتفاع نسبة الكافيين بالجسم، فمستوى الكافيين في دمه يبلغ 392 مجم لكل لتر، وهذا يعد نسبة عالية جدا، فمستوى الكافيين المعتاد بعد شرب القهوة يتراوح من 2 إلى 4 ملج لكل لتر.