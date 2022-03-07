شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يجب عدم الاستخفاف بإصابة الرأس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إصابة الرأس هي مصطلح واسع يصف مجموعة واسعة من الإصابات التي تحدث لفروة الرأس والجمجمة والدماغ والأنسجة الكامنة والأوعية الدموية في الرأس. ويشار إليها أيضًا باسم إصابات الدماغ أو إصابات الدماغ الرضحية، ويجب معرفة الإجراءات الفورية التي يجب اتخاذها بعد إصابة في الرأس مع ملاحظة أن العديد من إصابات الدماغ ليس لها أعراض مرئية بل تظل هذه العلامات داخل الجسم ويمكن أن تظهر حتى بعد أيام من الإصابة؛ لذلك من الضروري للغاية الحصول على مساعدة طبية، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

وتعد الضربة المباشرة في الرأس، أو وقوع حادث، أو تلف الأنسجة الداخلية، من الأسباب وراء حدوث إصابات في الدماغ.

وأشارت الدراسات البحثية إلى أن حوالي 69 مليون مريض على مستوى العالم يعانون من إصابات الدماغ الرضية كل عام.

س: ما هي عوامل الخطر لإصابات الرأس ومن هو في خطر كبير؟

في حين أن عامل الخطر الأول هو الإهمال لأن العديد من حالات إصابات الدماغ الرضحية مرتبطة بحوادث الطرق، فإن عوامل أخرى تعتمد على نمط حياة الشخص.

قال الخبراء إن الأطفال وكبار السن وأولئك الذين لديهم أوعية دموية أرق وأدمغة صغيرة هم أكثر عرضة لإصابة الدماغ.

الأشخاص الذين يتناولون أدوية سيولة الدم مثل الأسبرين أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات خطيرة بسبب إصابة في الرأس. لن يتجلط الدم بسهولة عند هؤلاء الأشخاص، وحتى الجروح الصغيرة ستنزف كثيرًا.

كبار السن، وخاصة أولئك الذين يعانون من الخرف ومشاكل الذاكرة الأخرى والأطفال في كثير من الأحيان غير قادرين على شرح أعراضهم نتيجة تأخر العلاج وفي كثير من الحالات بحلول الوقت الذي يتم فيه تشخيص الإصابة قد وصلت بالفعل إلى شدتها.

س: ما هي الإجراءات الاحترازية للوقاية من إصابات الرأس؟

بعد إصابة الرأس، سواء كانت نتوءًا صغيرًا أو كبيرًا، أخبر شخصاً ما وإذا كنت لا تعاني من أي صعوبة فهذا لا يعني أن الإصابة لم تؤذيك، وإصابات الرأس داخلية وقد لا تظهر حتى وقت متأخر.

اذهب إلى الطبيب فورًا وقم بإجراء الفحوصات.

قال الخبراء في مستشفيات مايو كلينيك الأمريكية إذا أصيب شخص في رأسه، فابقه ثابتًا، واضغط قليلاً على الجرح باستخدام قطعة قماش نظيفة، ولا تمارس ضغطًا شديدًا لأنه قد يؤثر على الجمجمة وإذا لم يظهر الشخص أي حركة ثم تبدأ الإنعاش القلبي الرئوي.

إلى جانب ذلك، يجب على الشخص أيضًا أن يكون في حالة تأهب لجميع الحوادث المحتملة التي يمكن أن تؤدي إلى إصابة في الرأس على سبيل المثال ، قم بتنظيم منزلك بحيث لا يكون هناك أي شيء يمكن أن تصطدم به ويسقط.

عند الخروج من المنزل، ارتدِ حزام الأمان أثناء تواجدك في السيارة ، وارتدِ خوذة عند قيادة الدراجة.

س: ما أنواع إصابات الرأس؟

-ارتجاج المخ: يحدث هذا عندما يعاني الفرد من فقدان فوري للوعي بعد إصابة الرأس وفقًا للخبراء ، يمكن أن يؤدي الارتجاج إلى ألم شديد في اليد ولكن عادةً ما ينحسر الألم في غضون أيام قليلة.

-كسر الجمجمة: في هذه الحالة يظهر تأثير الإصابة على الجمجمة، كسور الجمجمة تحت تأثير الإصابة ويجب إدخال الفرد إلى المستشفى لتلقي العلاج، يمكن أن تكون كسور الجمجمة خطية حيث يتم كسر العظم ولكن لم يتم خلعه ؛ يمكن أن تكون مكتئبة أو غارقة بسبب الإصابة ؛ قد يؤدي إلى كسور في خطوط الدرز ، أو في الحالات الشديدة يمكن أيضًا كسر عظم الجمجمة وقد يحصل المريض على سائل واضح من أنفه أو أذنيه كجزء من غطاء الدماغ.

-الورم الدموي فوق الجافية أو تحت الجافية: هذه هي الأشكال الخطيرة لإصابات الدماغ التي تتشكل فيها جلطة دموية تحت الجمجمة، إما فوق أو تحت الجافية، وهو الغطاء القاسي الذي يحيط بالدماغ.

س: ما هي أعراض إصابة الرأس؟

قال الخبراء إن الأعراض للإصابة الخفيفة هي: نتوء أو كدمة، قطع في فروة الرأس، صداع، حساسية للضوضاء والضوء ، تهيج ، ارتباك ، دوار ، غثيان ، مشاكل في الذاكرة أو التركيز ، تغير في أنماط النوم ، تشوش الرؤية ، طنين الأذن ، إعياء.

في حالة الإصابة الشديدة ، يمكن أن يعاني الشخص من فقدان الوعي ، والصداع الشديد ، والغثيان والقيء المتكرر ، وفقدان الذاكرة قصير المدى ، وصعوبة المشي وحتى التحدث ، والتعرق ، والنوبات أو التشنجات.