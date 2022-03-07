شكرا لقرائتكم خبر عن هل جراحة استبدال المفاصل آمنة للشباب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور فيفيك داهية، مدير معهد اضطرابات الجهاز العضلي الهيكلي وجراحة العظام بمستشفى ميدانتا جورجاون بالهند، إن الشباب يمكن أن يتعرضوا لآلام المفاصل إذا كانوا، معرضين وراثيًا ويعانون من النقرس، والسمنة، والإصابات المتكررة، وضعف جهاز المناعة، مضيفًا أن الأشكال المختلفة من التهاب المفاصل مثل التهاب المفاصل التنكسي والروماتويدي والتهاب المفاصل الصدفي مجهولة السبب عند الأطفال والتهاب المفاصل المعدية والتهاب المفاصل الإنتاني هي جميع الحالات التي يمكن أن تؤثر على الشباب، وفقًا لما نشره موقع "indianexpress".

وأوضح أن المفصل المتضرر يمكن أن يبدو منتفخًا ومؤلمًا، وإذا كان الضرر شديدًا، فقد تنشأ الحاجة إلى جراحة استبدال المفصل، هناك ما يكفي من المؤلفات الطبية والأدلة التي تسلط الضوء على أن جراحة استبدال المفاصل بين الشباب آمنة تمامًا، مشيرًا إلى أنه أثناء الجراحة، يتم إزالة المفصل التالف، ووضع طرف اصطناعي محاكيًا لوظيفة المفصل البيولوجي، ويمكن القيام بذلك في الفخذ والركبة والكوع والمعصم والكتف.

أسباب جراحة استبدال المفاصل

إن متطلبات جراحة استبدال المفاصل، والتي كانت تُلاحظ سابقًا أكثر في المرضى المسنين، يتم الآن رؤيتها عند الشباب أيضًا، يمكن أن يعزى ذلك إلى عدة عوامل مثل عدم ممارسة الرياضة ما يعني أن المفاصل لم يتم تقويتها، واستهلاك الأطعمة غير الصحية والمشروبات ومنتجات التبغ، وعدم وجود نظام غذائي مغذي يحتوي على الفيتامينات والمعادن اللازمة لتنمية المفاصل والعظام.

يمكن تجنب جراحة استبدال المفاصل إذا تم التعرف على الألم في وقت مبكر، وعلاجه بالراحة والعلاج الطبيعي والأدوية المضادة للالتهابات، لقد شكل الوباء أيضًا تحديات إضافية، حيث توقف العديد من المرضى عن العلاج حتى تصبح الحالة شديدة.

طفرة حديثة فى الجراحة

أصبحت جراحة استبدال المفاصل متقدمة للغاية خلال السنوات القليلة الماضية، مكنت الطباعة ثلاثية الأبعاد الجراحين من اعتماد نهج أكثر تخصيصًا لتقييم بنية العظام وشدة المرض ومحاذاة المفاصل والعظام المحيطة والأنسجة ، ثم طباعة المفصل باستخدام السيراميك والتيتانيوم والجبس والنايلون والفولاذ المقاوم للصدأ، كما انخفضت فرص الإصابة بالعدوى والتخثر بشكل كبير بسبب التقنيات الجديدة المستخدمة أثناء العمليات الجراحية.

استعادة الحركة والمرونة فى المفصل

تقلل جراحة استبدال المفاصل من الألم بمعدل أسرع مقارنة بمن لم يخضعوا لعملية جراحية، تعتبر إدارة الألم وضمان وقت شفاء أسرع جزءًا لا يتجزأ من العلاج والنهج الجراحي، تبدأ إعادة التأهيل والعلاج الطبيعي بعد الجراحة بفترة وجيزة، هذا يسمح لقوة الجسم بالعودة، كلما تحرك الشخص أكثر ، كان ذلك أفضل في استعادة الحركة وتقوية المفصل، بالنسبة للشباب ، تضمن جراحة استبدال المفاصل الحركة والمرونة والقوة الكلية في فترة زمنية أقصر، تمكنهم من استئناف أنشطتهم اليومية دون الحاجة إلى البقاء على دراية بإدارة الألم.