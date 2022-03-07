شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق طبيعية لعلاج التهابات اللثة.. أبرزها زيت شجرة الشاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمراض اللثة هو اسم لمجموعة من مشاكل صحة الفم وتشمل هذه المشاكل التهاب اللثة، والتهاب دواعم السن، حيث تبتعد اللثة عن الأسنان وتسمح باحتمال حدوث عدوى أكثر شدة بدون علاج، يمكن لأمراض اللثة أن تدمر العظام التي تدعم أسنانك مما يتسبب في عدد كبير من الحالات الخطيرة وحسب ما ذكره موقع santamonicaperio فإن أعراض أمراض اللثة تشمل مايلي:

-تورم اللثة أو احمرارها.

-رائحة الفم الكريهة.

-نزيف اللثة.

-حساسية الأسنان.

-بقع مؤلمة على اللثة عند المضغ .

-انحسار اللثة وتراجعها وابتعادها عن الأسنان.

على الرغم من أن أمراض اللثة شائعة جدًا ، إلا أنه يمكن الوقاية منها في الغالب إذا بدأت العلاج في مرحلة مبكرة، و لقد قمنا بتجميع بعض العلاجات المنزلية الرائعة التي يمكنك إضافتها إلى نظامك لتصحيح المراحل البسيطة من أمراض اللثة.

أفضل 5 علاجات منزلية لمحاربة أمراض اللثةزيت شجرة الشاى

شجرة الشاي يحتوي زيت شجرة الشاي على العديد من الخصائص المطهرة والمضادات الحيوية التي يمكن أن تساعد في التخلص من البكتيريا والبلاك، و من المهم مزج قطرة واحدة من زيت شجرة الشاي مع معجون أسنانك المعتاد، و يجب التأكد من عدم إضافة الكثير من زيت شجرة الشاي أو ابتلاعه عن طريق الخطأ.

زيت جوز الهند

يعتبر زيت جوز الهند على وجه الخصوص له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات.

العسل الابيض

من المعروف أيضًا أن العسل يحتوي على خصائص طبيعية مضادة للبكتيريا تساعد في القضاء على البكتيريا التي تسبب عدوى اللثة، و يمكن أن يكون لوضع العسل الخام على اللثة بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة آثار مفيدة لمن يعانون من أمراض اللثة.

مسحوق الكركم

مسحوق الكركم يحتوي على خصائص مطهرة ومضادة للالتهابات، عند استخدامه كمعجون أسنان، يمكن أن يساعد الكركم في خلق بيئة تموت فيها البكتيريا، و يعد خلط الكركم بالماء لعمل معجون وتنظيفه بالفرشاة مرتين يوميًا طريقة رائعة للتحكم في أمراض اللثة.

التغذية

تعتبر التغذية أمرًا حيويًا لجميع جوانب صحتك العامة ، بما في ذلك صحة الفم ومع ذلك ، هناك عناصر غذائية محددة لازمة لصحة الأسنان واللثة.





إرشادات التغذية الأساسية لعلاج أمراض اللثة

-تناول البروتين من مصادر الطعام الكاملة مثل اللحوم.

-تناول الكثير من الخضار والفواكه.

-تجنب الأطعمة المصنعة التي تحتوي على السكر أو الدقيق المكرر ، والتي يمكن أن تكون ضارة بالأسنان.

عندما تبدأ في تنفيذ بعض هذه العلاجات المنزلية ، يمكنك توقع رؤية تحسينات سريعة إلى حد ما في الحالات الأكثر اعتدالًا من أمراض اللثة ومع ذلك ، ستظل بحاجة للتأكد من أنك تزور طبيب الأسنان الخاص بك.