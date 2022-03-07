شكرا لقرائتكم خبر عن 5 عادات غذائية يجب تغييرها لتقليل الصداع.. منها شرب القهوة على معدة فارغة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تصاب بصداع متكرر؟.. إذا كانت إجابتك بنعم فمن المحتمل أنك تأكل طعاماً لا يناسبك، فيما يلي بعض عادات الأكل التي يمكنك تغييرها والتي قد تساعد في تقليل الصداع، وقد أظهرت الدراسات أن العادات الغذائية يمكن أن تكون أحد الأسباب التي تؤدي إلى الصداع، وفقا لموقع " healthsite".

عادات غذائية يجب تغييرها لتقليل الصداعلا تفوت الوجبات

السعرات الحرارية هي وحدة لقياس الطاقة في الغذاء، يحتاج جسمك إلى مصدر ثابت للطاقة على شكل وجبات، يمكن أن تنخفض مستويات السكر في الدم إذا لم تأكل منذ فترة طويلة، يستجيب جسمك بإفراز هرمونات تخبر عقلك أنك جائع، وقد ترفع هذه الهرمونات نفسها من ضغط الدم وتضيق الأوعية الدموية ، مما يؤدي إلى صداع لذا ، حاول ألا تفوت وجبات الطعام.

قم بتضمين المزيد من البروتين

هل تعلم أن نقص البروتين يمكن أن يسبب الصداع؟، أظهرت الدراسات أن البروتين ضروري لوظيفة المخ وطاقة الدماغ، يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي منخفض البروتين إلى حدوث الصداع.

تشمل بعض الأطعمة الغنية بالبروتين البيض، والمكسرات، وصدر الدجاج، والجبن، والزبادي اليوناني، والحليب، والعدس، والأسماك ، والكينوا ، وبذور اليقطين ، وما إلى ذلك أيضًا ، بما في ذلك البروتين في الوجبات والوجبات الخفيفة ، حتى بكميات صغيرة ، هو أحد الطرق تساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم - سبب آخر للصداع.

تجنب شرب القهوة على معدة فارغة

يؤثر الكافيين على كل شخص بشكل مختلف ، ولكن نظرًا لكونه منبهًا عصبيًا مركزيًا ، يمكن أن يصيب الناس بالصداع إذا شربته على معدة فارغة، يمكن أن يؤدي الكافيين إلى تضخيم تأثيرات انخفاض نسبة السكر في الدم الناجم عن عدم تناول الطعام ، مما يجعلك تشعر بالسوء وربما يصيبك بصداع شديد، لتجنب صداع الكافيين ، لا تشرب القهوة إلا بعد تناول وجبة فطور متوازنة غنية بالألياف والبروتين.

تجنب إزالة جميع الكربوهيدرات من نظامك الغذائى

جسمك يعمل بشكل أفضل عندما تقوم بتضمين جميع العناصر الغذائية الأساسية في نظامك الغذائي بينما يجب تناول الكربوهيدرات باعتدال، فإن التخلص منها في نظامك الغذائي قد يؤدي إلى مشاكل مثل الصداع المتكرر على سبيل المثال ، غالبًا ما يشتكي الأشخاص الذين يتبعون نظام الكيتو من الصداع لذا ، ضع في اعتبارك تناول الكربوهيدرات.

الأطعمة السكرية أمر لا بد منه

يتسبب استهلاك السكر في ارتفاع نسبة السكر في الدم ، والذي يمكن أن يؤدي إلى صداع عندما تعود مستويات السكر في الدم إلى طبيعتها، أفضل استراتيجية هي تجنب الأطعمة التي تحتوي على الكثير من السكر المضاف، إذا كنت لا تزال تعاني من الصداع ، فيجب عليك زيارة الطبيب لفحص المشكلات الصحية.