شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز قياس السكر.. نصائح تساعدك في فحص سكر الدم بدقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوصي الأطباء بمتابعة منتظمة لمستويات السكر في الدم لمرضى السكرى، وقد أدى التقدم التكنولوجي إلى تطوير أجهزة صحية يمكن أن تساعد في تحقيق نتائج دقيقة لجلوكوز الدم في المنزل، وهذا يعني لا داعي للذهاب إلى الطبيب في كل مرة تحتاج فيها إلى فحص نسبة السكر في الدم والقدرة على تتبع صحة الفرد في المنزل بنجاح، فيما يلي وفقا لموقع " healthline" بعض الطرق التي يمكنك من خلالها اختبار نسبة السكر في الدم في المنزل بدقة:

نصائح لفحص سكر الدم في المنزل

-تأكد من استخدام جهاز ذي علامة تجارية لضمان الحصول على نتائج دقيقة يمكن أن تؤدي المنتجات غير المعروفة إلى نتائج مضللة قد تكون خطيرة على مرضى السكر.

-عند شراء مجموعة اختبار، تأكد من معرفة إجابات جميع الاستفسارات التي لديك بخصوص الجهاز، يمكنك أيضًا أخذ توصيات المعدات والنصائح من طبيبك .

-احرص دائمًا على تزويد نفسك بأدوات الاختبار، لضمان توافر معدات الاختبار في أوقات الطوارئ.

-عند شراء الشرائط ، تأكد من شراء الشرائط المتوافقة مع جهازك.

-عند إسقاط الدم على شريط الاختبار، تأكد من إسقاط الكمية الكافية (المطلوبة) من الدم، فيمكن أن يؤدي عدم كفاية الدم إلى نتائج مضللة.

-اغسل يديك دائمًا قبل إجراء فحص سكر الدم للتأكد من إزالة جميع جزيئات الغبار والشوائب من السطح التي يمكن أن تلاعب بالنتائج.

-تأكد من أنك على دراية جيدة بالأرقام الدقيقة، من أجل تحقيق هدف ، يجب أن يكون تحديده هو الأولوية الأولى.

- تأكد من التحقق منه يوميًا ، في أوقات مختلفة من اليوم ، وتتبعه.

-لمنع تلف جهاز الاختبار ، قم بتخزين جهازك في مكان بارد وجاف وخالٍ من أشعة الشمس المباشرة.