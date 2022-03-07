شكرا لقرائتكم خبر عن علاج السمنة.. 5 طرق للسيطرة على زيادة الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السمنة مشكلة شائعة جدًا وهي تزداد بشكل كبير بين الناس بسبب نمط الحياة المستقر، ومن الضروري معرفة خيارات العلاج المتاحة للتغلب على السمنة، ويمكن السيطرة على السمنة من خلال التغييرات الغذائية والتغييرات في نمط الحياة، ولكن بمجرد أن تخرج السمنة عن السيطرة، فأنت بحاجة إلى اتخاذ خيارات جراحية، فى هذا التقرير نتعرف على أنواع خيارات العلاج التي يمكن لأي شخص أن يختارها لعلاج السمنة والسيطرة على زيادة الوزن، وفقًا لموقع "onlymyhealth"

5 أنواع من علاجات السمنة 1. العلاج الغذائي

أحد الأسباب الرئيسية للسمنة هو النظام الغذائي غير الصحي أو غير المتوازن، بدأ الناس في تناول المزيد من الوجبات السريعة ويميلون أيضًا إلى تناول المزيد من الأطعمة المقلية ويؤدي تناول المزيد من الوجبات السريعة إلى زيادة الكربوهيدرات والدهون إلى مستوى يبدأ في التراكم على جدران الأمعاء هذا يسبب العديد من المشاكل الصحية ويؤدي إلى زيادة الوزن بمرور الوقت.

يمكن أن تقلل نسبة الألياف العالية والحبوب الكاملة من مخاطر الحالات الصحية التي تحدث بسبب السمنة ومتلازمة التمثيل الغذائي، كما أنه ينظم مستويات السكر في الدم وضغط الدم ومشاكل مثل مرض السكري من النوع الثاني، ومع ذلك، لا تكسر النظام الغذائي أو تتوقف عن تناول الطعام على الفور، فقد يؤثر ذلك على صحتك ووظائف الجسم بشكل سلبي.

2. أدوية إنقاص الوزن

نوع بسيط من علاج إنقاص الوزن أو للتغلب على السمنة هو من خلال أدوية إنقاص الوزن، يصف الطبيب هذا عندما لا يتم التحكم في الوزن عن طريق التدابير أو التمارين المنتظمة يتم إعطاء أدوية السمنة في حالتين -

لم تنجح التمارين أو التغييرات الغذائية على الشخص

يمكن أن يؤدي الوزن الزائد عن الحد إلى أن تصبح الأدوية مهمة

تشمل أدوية السمنة التي تُعطى مع بعض التغييرات الغذائية لزيادة فعالية الدواء، يمكن أن يكون لها بعض الآثار الجانبية مثل وجود غازات أو براز دهني أو مشكلة في حركات الأمعاء، لا تأخذ كمية زائدة من هذه الأدوية بأي ثمن دون استشارة مناسبة.

3. الجراحة

تُجرى جراحة إنقاص الوزن المعروفة أيضًا باسم جراحة السمنة لإزالة الوزن الزائد أو السمنة من جسم الشخص، ينصح بهذا فقط للأشخاص الذين لديهم مخاطر عالية للتعرض لمشكلة صحية خطيرة بسبب السمنة لديهم، في هذا الإجراء، يتم إجراء الجراحة لإزالة جزء معين من المعدة أو الأمعاء الدقيقة حيث يوجد تراكم مفرط للدهون، يتم إجراء هذا النوع من الجراحة لتقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 وسكتة القلب ومتلازمة التمثيل الغذائي، وما إلى ذلك.

4. العلاج الهرموني

غالبًا ما يستخدم هذا العلاج في أنواع عديدة من العلاجات لتنظيم وظائف الجسم المختلفة والتغيرات الهرمونية، يُعطى العلاج الهرموني للأشخاص الذين يعانون من السمنة بسبب التغيرات الهرمونية في أجسامهم، كما يتم إجراؤه بعد جراحة السمنة لأن الجراحة تؤثر على مستويات الهرمونات في الجسم، يعمل هذا العلاج على تهدئة الهرمونات وجعلها متساوية قد يكون الجمع بين هرمونات معينة طريقة فعالة للتغلب على السمنة.

5. العلاج بممارسة الرياضة

يتضمن هذا بشكل أساسي تمارين وإجراءات روتينية يمكن أن تساعدك على حرق السعرات الحرارية الزائدة من جسمك، كلما كان الشخص أكثر نشاطًا، زادت فرص حرق السعرات الحرارية الزائدة من جسده، يحتاج الشخص الذي يعاني من السمنة إلى تناول سعرات حرارية أقل مما يحتاجه الشخص العادي حتى يستخدم الجسم الدهون المتراكمة في الجسم لإنتاج الطاقة.

يتضمن العلاج بالتمرينات البدنية عددًا قليلاً من الأنشطة التي يجب إجراؤها على أساس يومي. هذا يشمل-

المشي السريع

السباحة

استخدم السلالم بدلًا من المصاعد

المشي مسافات قصيرة

قم بالأعمال المنزلية بانتظام

انغمس في بعض روتين التدريب البدني أو الأنشطة التي تساعدك على إنقاص الوزن

كل هذا يمكن أن يكون له تأثير إيجابي كبير على جسمك ويقلل من السمنة لديك على مدى فترة من الزمن، من خلال القيام بذلك ، يمكنك أيضًا تقليل مخاطر المشكلات الصحية والأمراض المرتبطة بالسمنة.