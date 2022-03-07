شكرا لقرائتكم خبر عن بهذه الطريقة.. يمكن عكس العلامات المبكرة للخرف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

توصلت دراسة إلى أن الحياة الاجتماعية الأفضل يمكن أن تعكس مشاكل الذاكرة لدى الأشخاص الذين يعانون من العلامات المبكرة للخرف.

وقد تعود بجدية نشاط عقول الأشخاص الذين يقضون وقتا أطول وجها لوجه مع الأصدقاء والعائلة، أو يحضرون الفصول الدراسية أو المجموعات.

والخبر السار لأولئك الذين تراجعت ذاكرتهم ومهاراتهم؛ وجود علاقات اجتماعية وثيقة بتأثير وقائي ضد الإصابة بالخرف الكامل.

واكتشف الباحثون أن 22% من المشاركين المصابين بالاختلال المعرفي تحسنوا إلى درجة أن وظائف المخ لديهم تعتبر الآن طبيعية.