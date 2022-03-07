شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح بعد تركيب تقويم الأسنان.. منها الاهتمام بنظافة الفم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر تقويم الأسنان هو الحل للعديد من المشاكل فى الأسنان سواء البروز أو الاعوجاج وغيرها من المشاكل، وتعتبر الفترة الأولى بعد تركيب تقويم الأسنان هى الأصعب وذلك حتى يعتاد جسمك على القطع المعدنية الجديدة والغريبة في فمك، وربما تشعر ببعض الألم في البداية وخصوصا فى الأسبوع الأول وبحسب ما ذكره موقع overbyorthodontics من أجل مساعدتك على الشعور براحة أكبر مع تقويم الأسنان ، إليك قائمة بخمس نصائح بعد تركيب تقويم الأسنان يجب أن تفعلها فى الأسبوع الأول:

​نصائح بعد تركيب تقويم الأسنان1:بعد الحصول على تقويم الأسنان لا تغادر العيادة حتى تتحدث عن العناصر التالية:

-تحقق من الأسلاك، واستخدم إصبعك ولسانك للتأكد من أن الأسلاك لا تمتد إلى المناطق التي قد تخدش خديك أو تصطدم بلسانك بطريقة خاطئة.

-افهم الخطوات التالية، تأكد من طرح الكثير من الأسئلة للتأكد من أنك تعرف ما من المفترض أن تفعله قبل موعدك التالي ، والتي يمكن أن تشمل ارتداء غطاء الرأس ، واستخدام الأشرطة المطاطية ، واتباع توصيات النظافة المحددة.

-تحقق مرة أخرى من الإمدادات الخاصة بك، اطلب الكثير من شمع الأسنان ، أو أدوات التنظيف ، أو الأربطة المرنة ، أو غيرها من المواد ذات الصلة التي قد تحتاجها قبل موعدك القادم مع أخصائي تقويم الأسنان.

2: كن حذرا من ما تأكله مع تقويم الأسنان

لا بأس في تناول الطعام بمجرد مغادرة المكتب ، لكننا نقترح بشدة تناول الأطعمة اللينة فقط في الأيام القليلة الأولى بينما يتكيف فمك وأسنانك، التزم بالمعكرونة، والخبز الخالي من البذور ، والخضار الطري ، والحلوى ، والحساء ، واللبن ، وما إلى ذلك.

بعد حوالي ثلاثة أو أربعة أيام، سيبدأ الألم في التلاشي ويمكنك الانتقال إلى المزيد من الأطعمة الصلبة ، ولكن تجنب دائمًا العلكة.

3. اغسل فمك بالماء المالح

إذا كنت تعاني من تهيج شديد، يجب غسل فمك بمحلول من الماء المالح الدافئ خمس أو ست مرات في اليوم لمدة 30 ثانية في كل مرة، أضف نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام إلى كوب من الماء الدافئ، سيساعد الماء المالح في تخفيف الألم ويسمح لمناطق القرح بالشفاء بشكل أسرع.

5: نظافة الفم الجيدة

استخدم فرشاة الأسنان التي أعطيت لك لتنظيف أسنانك بعد كل وجبة ، وتأكد من الحصول على الطعام الذي قد يعلق بين الأسنان، و لا تنسَ اتباع روتينك المعتاد المتمثل في تنظيف أسنانك بالفرشاة مرتين يوميًا والخيط بانتظام سيساعدك اتباع هذه العادات مبكرًا في رحلتك باستخدام تقويم الأسنان على ضمان عدم مواجهة أي مشاكل في المستقبل.

يتكيف كل شخص مع عدم الراحة في تقويم الأسنان بشكل مختلف ، ولكن اتباع هذه الخطوات سيجعل رحلتك إلى الأسنان المستقيمة أكثر إمتاعًا بمجرد أن تتجاوز الأيام القليلة الأولى ، لن تلاحظ حتى تقويم الأسنان.