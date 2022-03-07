شكرا لقرائتكم خبر عن ما الذى يسبب النوبات القلبية لدى الرياضيين الشباب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترتبط الغالبية العظمى من حالات الموت المفاجئ للرياضيين الشباب بأمراض القلب التي لم يتم تشخيصها مسبقًا، وعادة ما يكون الموت المفاجئ ناتجاً عن عدم انتظام ضربات القلب الذى يهدد الحياة ويسمى الرجفان البطيني، ووفقا لتقرير موقع " verywellhealth"، فإن الرجفان البطيني هو اضطراب في نظم القلب حيث يرتجف القلب بدلاً من الانقباض، مما يوقف القلب عن ضخ الدم وفي معظم الحالات مع الرياضيين الشباب ، تؤدي التمارين المكثفة إلى اضطراب نظم القلب الذي يهدد الحياة.

أمراض القلب التي تزيد من المخاطر

تحت سن 35 عامًا، يرتبط الموت المفاجئ عند الرياضيين عادةً بأمراض القلب الخلقية أو الجينية ويمكن أيضًا أن تكون بعض الحالات ناجمة عن عدوى أو مرض التهابي.

تنقسم أمراض القلب التي قد تزيد من خطر الموت المفاجئ إلى فئتين عامتين.

أمراض القلب الهيكلية البنيوية التي تزيد من خطر الموت المفاجئ لدى الرياضيين الشباب:

عضلة القلب الضخامي

التشوهات الخلقية في الشرايين التاجية

تدلي الصمام التاجي

التهاب عضل القلب

عدم انتظام ضربات القلب

متلازمة مارفان

مرض قلب خلقي



أمراض القلب غير الهيكلية

ثبت أن أمراض القلب غير الهيكلية التالية تزيد من خطر الموت القلبي المفاجئ لدى الرياضيين الشباب :

متلازمة بروجادا

تسرع القلب البطيني متعدد الأشكال

بشكل عام ، بالنسبة لمعظم هذه الحالات، يكون خطر الموت المفاجئ أعلى أثناء النشاط البدني الذي يتطلب:

اندفاعات من المجهود الشديد ، مثل الركض وكرة القدم وكرة القدم وكرة السلة والتنس

برامج تدريبية مكثفة

ممارسة التمارين في ظروف الحرارة الشديدة و / أو الرطوبة

أعراض أمراض القلب

تتضمن بعض علامات الأزمة القلبية أو مشاكل القلب ما يلي: