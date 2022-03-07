عقار التهاب المفاصل يقلل من خطر وفاة مرضى كوفيد بنسبة تصل إلى الخُمس

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 مارس 2022 01:09 صباحاً - يقلل دواء لالتهاب المفاصل من خطر وفاة مرضى كوفيد المصابين بأعراض خطيرة بمقدار الخمس، بحسب ما كشفته إحدى التجارب الكبرى.

ووفقاً للتقرير الذي نشره موقع “ديلي ميل”، وترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال”، فقد تمّ إعطاء هذه الحماية من قبل ديكساميثازون وتوسيليزوماب، وهما دواءان أثبتا بالفعل أنهما ينقذان حياة المصابين.

ستضيف نتائج تجربة Recovery من جامعة أكسفورد، التي شملت 8,000 مريض كوفيد في المستشفى، سلاحاً آخر إلى مجموعة العلاجات المتاحة لمكافحة الفيروس.

تلقى جميع المرضى العلاج التقليدي المقدم من هيئة الخدمات الصحية الوطنية، ولكنّ تمّ إعطاء نصفهم باريسيتينيب أيضاً، وهو الذي يعطى كقرص بقيمة 25 دولاراً مرة واحدة يومياً لمدة عشرة أيام.

تم تسجيل ثلاثة وثلاثين حالة وفاة أقل في المجموعة التي أعطيت الدواء، مقارنة بتلك التي تم إعطاؤها الأدوية المتاحة فقط. هذا يعادل انخفاض المخاطر بنسبة 13 في المائة إضافية بحسب الباحثين، لكنّ العلماء زعموا أنّ الفائدة يمكن أن تصل في الواقع إلى 20%.

وقال السير مارتن لاندراي، عالم الأوبئة وراء البحث، أنّ النتائج كانت خطوة كبيرة نحو توفير الدواء في المملكة المتحدة.

تمت الموافقة على الباريسيتينيب لأول مرة قبل خمس سنوات لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي، وهي حالة يُخطئ فيها الجهاز المناعي ويهاجم المفاصل.

هذا يؤدي إلى التهاب في المناطق المصابة، والذي يقلل الدواء من حدتها لتخفيف الألم والتورم.

يعتقد العلماء أنّ هذه العملية تساعد أيضاً مرضى كوفيد لأنّ الالتهاب الناجم عن المرض يمكن أن يتلف الأعضاء ويزيد من خطر الوفاة.

إنّ باريسيتينيب، متوفر بوصفة طبية تحت اسم العلامة التجارية أولوميانت في المملكة المتحدة، هو أحدث دواء رصدته تجربة Recovery التي يمكن أن تساعد مرضى كوفيد.

كما وجدت التجربة أنّ عقار ديكساميثازون، وهو دواء بقيمة 5 دولارات موجود منذ عقود، قد خفّض خطر الوفاة بمقدار الخمس في تموز 2020.

وبعد ثمانية أشهر، كشفت الدراسة أنّ توسيليزوماب، الذي يكلف 600 دولار لكل علاج، يمكن أنّ يقلل من خطر وفاة المرضى المصابين بأمراض خطيرة إلى النصف.

وفي أحدث دراسة، كان المشاركون بمتوسط عمر 58 سنة وتمّ استقطابهم بين شباط وكانون الأول من العام الماضي، وحوالي الثلثين كانوا يتلقون الأكسجين، و25% كانوا على دعم تنفسي إضافي، وقد أعطيت الغالبية كورتيكوستيرويد مثل ديكساميثازون، وتلقى ما مجموعه 4008 مريضاً الرعاية المعتادة، في حين تلقاها 4148 بالإضافة إلى باريسيتينيب.

وأظهرت النتائج أنّ 513 مريضاً في مجموعة باريسيتينيب توفوا في غضون 28 يوماً، أو 12 في المائة من المجموع.

ولكن من بين أولئك الذين لم يحصلوا على الدواء كان هناك 546 حالة وفاة، أو 14 في المائة من المجموع.

كانت فائدة الباريسيتينيب متسقة بغض النظر عن علاجات كوفيد الأخرى التي كان المرضى يتلقونها أيضاً، بما في ذلك الكورتيكوستيرويدات, توسيليزوماب أو ريمديسيفير.

وقال السير مارتن في مؤتمر صحفي أنّ النتائج أظهرت فائدة مهمة حقاً للمرضى.

وقال:”هذه الفائدة على رأس العديد من العلاجات الأخرى. لذلك، فإنه يخفض خطر الموت بالنسبة لهم.”

وتابع قائلاً: “ما لدينا الآن هو مجموعة من الأدوية التي تعالج الجهاز المناعي على مستويات مختلفة وبطرق مختلفة، ويمكن استخدامها في تركيبة.”

لم يجد العلماء أي مخاوف تتعلق بالسلامة من الأدوية المستخدمة في مرضى كوفيد.

حوالي 40 في المائة كانت لقاح بجرعتين، كما جرت التجربة بينما كان يجري تعميم اللقاحات.

لكن العلماء قالوا أنه بغض النظر عن حالة التطعيم، بمجرد أن ينتهي الأمر بشخص ما في المستشفى، يصبح من الواضح أنه في ورطة ويحتاج إلى علاج.

وقال البروفيسور أثيماليبيت رامانان، وهو طبيب أطفال من جامعة بريستول لم يشارك في الدراسة: “إنّ النتائج أضافت وزناً إضافياً للاقتراحات بضرورة استخدام الباريسيتينيب لمرضى كوفيد.

شارك مارك ريفرز، 51 عاماً، وهو نائب رئيس بورتر في كلية فيتزويليام، في جامعة كامبريدج، في دراسة باريسيتينيب عندما تم إدخاله إلى مستشفى أدينبروك مصاباً بفيروس كوفيد الشديد في أيلول الماضي.

قال: “كنت في المستشفى لمدة شهر تقريباً، معظمها في وحدة العناية المركزة… بدا الأمر وكأنّ كل شيء في جسدي يقاتل ضد كل شيء آخر، كنت على دعم تنفسي مستمر تقريباً، وأصبت بالإنتان، وكان لدي التهاب رئوي في جميع أنحاء رئتي.”

وأضاف: “لكنني رأيت أنه من واجبي المشاركة في تجربة Recovery لأنني كنت أعرف أنه بغض النظر عما سيحدث لي، كنت أفعل شيئاً إيجابياً لمساعدة الآخرين… أنا سعيد حقاً بالنتيجة مع باريسيتينيب، وآمل أن يتم استخدامه الآن لصالح العديد من الآخرين.”