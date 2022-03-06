شكرا لقرائتكم خبر عن هل توجد علاقة بين لقاح كورونا وتورم العقد اللمفاوية؟ الصحة تجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نفت وزارة الصحة، أي علاقة بين لقاح كورونا وتورم أو ألم العقد اللمفاوية والذي قد يعاني منه البعض.

جاء ذلك في رد من الصحة، عبر حسابها الرسمي “الصحة_937″، على سؤال مغرد استفسر بشأن تأثير لقاح كورونا على الإصابة بتورم العقد اللمفاوية.

وأجابت الصحة بقولها “لا داعي للقلق، حيث أن تورم أو ألم العقد اللمفاوية التي تقع في الصدر أو تحت الإبطين قد تحدث مع أي لقاح وسوف تزول بإذن الله في غضون أيام قليلة”.

وأضافت وزارة الصحة “لتخفيف الألم يمكنك تناول مسكّن ألم و تجنب ارتداء الملابس الضيقة و تأجيل ممارسة التمارين الرياضية العنيفة”.

عافاك الله