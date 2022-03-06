شكرا لقرائتكم خبر عن من إنقاص الوزن إلى تقوية الذاكرة.. 8 فوائد صحية للصنوبر يجب معرفتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت الأبحاث الحديثة أن تناول البذور تساعد على إنقاص الوزن عن طريق كبح الشهية، والشعور بالشبع لفترة أطول من الوقت، والتي بدورها ستبعدك عن تناول الطعام غير المرغوب فيه، وتعد بذور الصنوبر من أفضل أنواع البذور المحملة بالعديد من الفوائد الصحية، فهى تعمل على تهدئة الجسم وتحسين النوم والذاكرة، وفقًا لما نشره موقع "food.ndtv".

الفوائد الصحية لتناول الصنوبر

1- تساعد حبوب الصنوبر في الحفاظ على صحة الجسم الهرمونية لأنها غنية بالزنك، يساعد الزنك في الشفاء ويحفز نشاط حوالي 100 إنزيم في الجسم.

2- كما أنها مصدر غني بالمغنيسيوم ، يُعرف المغنيسيوم أيضًا باسم "المعادن المزاجية" يساعد في تقليل القلق والتوتر والاكتئاب ، تعمل هذه المكسرات الحيوية على تهدئة الجسم وتحسين نومك وذاكرتك، لذا ضع القليل في حقيبتك لتناول وجبة خفيفة سريعة مليئة بالصحة.

3 - غني بالحديد، تساعد حبوب الصنوبر جسمك على نقل الأكسجين وتخزينه علاوة على ذلك ، فهي رائعة لصحة الدماغ أيضًا، تحميصها فكرة جيدة لأن ذلك سيقلل من تأثير مثبطات الحديد.

4- تساعد الدهون غير المشبعة الموجودة في الصنوبر على زيادة حساسية الأنسولين، بالإضافة إلى ذلك ، عند تناولها كجزء من الوجبة ، يمكن أن تقلل من المؤشر العام لنسبة السكر في الدم، هذه أخبار جيدة لمرضى السكر

5- الصنوبر مفيد لأخصائيي الحميات تساعد حفنة من هذه البذور في إدارة الوزن، يحفز حمض بينولينيك الموجود في حبوب الصنوبر الأمعاء لإنتاج هرمون معين يرسل إشارات للدماغ لإيقاف "وضع الجوع".

6- كونها غنية بالمغذيات ، فإن حبوب الصنوبر مليئة بالدهون الصحية والألياف الغذائية والستيرولات النباتية والأرجينين ومضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن التي تحمي القلب.

7- يعمل المحتوى العالي من مضادات الأكسدة في البذور على إبطاء الشيخوخة ، مما يجعلك تبدو أصغر سنًا، نظرًا لأن حبوب الصنوبر غنية بفيتامين أ واللوتين ، فإن استهلاكها بانتظام سيساعد في تطوير رؤية حادة.

8. الصنوبر من البذور الغنية بمضادات الأكسدة، فهي تساعد في التحكم في مدى سرعة تقدمك في العمر من خلال مكافحة الجذور الحرة التي تلعب دورًا في التدهور المرتبط بالعمر،. اجعل هذه الأطعمة جزءًا من وجباتك الخفيفة اليومية لتجديد شباب بشرتك وشعرك ، فالأطعمة لها القدرة على الشفاء عندما تكون غير مغشوشة وتستخدم بشكل صحيح.