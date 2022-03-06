شكرا لقرائتكم خبر عن لو فرحك قرب.. اعرفى إزاى تظبطى وزنك بسرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زيادة الوزن من المشاكل التى يعانى منها الكثيرون وخصوصا السيدات وتؤثر على حالتهن النفسية وثقتهن فى أنفسهن، وتزداد المشكلة سوءاً عندما تستعد الفتاة لزفافها ولا تستطيع انقاص الوزن، لذلك يقدم الخليج 365 بعض النصائح لإنقاص الوزن فى أسرع وقت وفقا لما ذكره موقع overbyorthodontics وهى:

نصائح لإنقاص الوزن فى أسرع وقت قبل حفل زفافك1: التحكم فى الجوع

مهما كان النظام الغذائي الذي تختاره، والعديد من الأنظمة الغذائية المختلفة يمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن، لا تستسلم لأنك تشعر بالجوع الشديد.

"الجوع هو استجابة طبيعية لتقليل السعرات الحرارية عندما تأكل أقل، تفرز الخلايا الدهنية المزيد من هرمونات الجوع، مما يزيد من شهيتك ، لذلك استبدل الكربوهيدرات المصنعة مثل الخبز الأبيض أو الخبز أو الكعك على الإفطار بأطعمة غنية بالبروتين/ الألياف مثل البيض أو الزبادي اليوناني الممزوج ببذور الشيا والتوت.

2: لا تأكل الكربوهيدرات إلا إذا كانت ملحقة بالألياف

"هذا يقلل من السكريات والدقيق الأبيض (المعجنات ، والخبز الأبيض ، والحلوى ، والعصير ، وما إلى ذلك) في نظامك الغذائي ، ويساعدك على اختيار الكربوهيدرات التي تدعم شهيتك واحتياجاتك الغذائية بشكل أفضل، كلما زادت الألياف في نظامك الغذائي ، كان ذلك أفضل".

تساعد الألياف في تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم ، وتساعد على خفض نسبة الكوليسترول ، وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل مرض السكري وسرطان القولون والمستقيم وأمراض القلب.

تشمل الأطعمة الغنية بالألياف البقوليات (الفاصوليا المجففة ، العدس) ، الخضار (كرنب ، البروكلي ، السبانخ ، البطاطا الحلوة) والفواكه (التفاح ، التوت ، البرتقال ، الكمثرى).

3: ركز على السلوكيات الصحية، وليس الرقم الموجود على الميزان

من السهل أن تصاب بالإحباط عندما تنظر إلى وزنك فقط لذلك استبدل هدفًا مثل "فقد رطلين أسبوعيًا" بأهداف صغيرة محددة ، مثل "تناول كوبًا واحدًا من الخضار على العشاء" أو "المشي 20 دقيقة يوميًا" أو "الاحتفاظ بسجل طعام يومي" إذا شعرت بخيبة أمل من تقدم وزنك في نهاية الأسبوع ، ففكر في مدى تمسكك بكل هدف.

حاول تتبع تغييرات نمط الحياة والطعام والتمارين والوزن في مفكرة. في نهاية كل أسبوع ، تحقق من العادات الجديدة التي تسير على ما يرام والتي تحتاج إلى مزيد من العمل.

4: اجعل النباتات أساس نظامك الغذائي

تعمل طرق فقدان الوزن المختلفة مع أشخاص مختلفين، لكن يجب أن تكون الأطعمة النباتية أساس أي نظام غذائي، وهذا يعني الاستمتاع بالكثير من الخضروات غير النشوية مثل البروكلي والقرنبيط واللفت والخيار والبوك تشوي والفواكه مثل التوت والتفاح والكمثرى.

" تحتوي الأطعمة النباتية على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن والمغذيات النباتية التي تساعد في دعم خلاياك وتقليل الالتهاب" ، كما تقول، كما أنها توفر الألياف والمياه ، وكلاهما يساعدك على الشعور بالشبع.

5:ابتعد عن تناول الأطعمة الدسمة

ابتعد عن الاكلات الدسمة والتى تحتوى على نسبة عالية من الدهون والزيوت واستبدالها بالطعام الصحى مثل الخضار والفاكهة وغيرها من الخضروات.