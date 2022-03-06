شكرا لقرائتكم خبر عن “الغذاء والدواء”: هذه مخاطر استخدام مضادات الالتهاب غير الاستيرويدية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوصت هيئة الغذاء والدواء، بضرورة إخبار الطبيب أو الصيدلي بالتاريخ الطبي الكامل عند استخدام مضادات الالتهاب غير الاستيرويدية لتقليل المخاطر.

وقالت الهيئة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم، إن أدوية الالتهاب غير الاستيرويدية تستخدم لتخفيف الألم المؤقت والالتهابات وبعض الأمراض المزمنة، وتنقسم إلى أدوية وصفية وغير وصفية، مثل: أيبوبروفين، وديكلوفيناك.

وذكرت أن استخدامات الأدوية غير الوصفية منها: ألم الأسنان، والتهاب الأوتار، والتواء المفاصل، وارتفاع حرارة الجسم، وألم الدورة الشهرية.

ومن أعراضها الجانبية: الصداع، والغثيان، وجفاف الفم، والإمساك، والإسهال، وألم وحموضة بالمعدة.

وحذرت من حدوث نزيف في الجهاز الهضمي بسببها عند الاستخدام اليومي أو المنتظم، والتدخين، ومن لديهم تاريخ مع ألم القرحة، والأشخاص الأكبر من 65 عامًا، ومن لديهم مرض بالكبد.

وأرشدت الهيئة إلى وجوب تقليل المخاطر عن طريق إخبار الطبيب أو الصيدلي بالتاريخ الطبي الكامل شاملاً أي تاريخ مع أمراض الأوعية الدموية القلبية أو قرحات المعدة لموازنة المخاطر والمنافع.

وكذلك استخدام أقل جرعة فعالة بأقصر فترة ممكنة، وعند إتمام 10 أيام فأكثر يجب مراجعة الطبيب.