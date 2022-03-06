ليست الكحول وحدها.. هذه المشروبات قد تسبب بالتهابات بالجسم

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 مارس 2022 01:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

هناك العديد من المشروبات التي تلعب دورًا مهمًا في تنظيم الالتهاب في الجسم، وعند تناولها بعناية، يمكن أن يعمل نظامك الغذائي على المعجزات في علاج الالتهابات، ومع ذلك وفقا لموقع “healthline”، يمكن أن يكون للتناول غير الخاضع للإشراف آثار وخيمة على نفسه.

فهناك الكثير من المشروبات التي قد تؤثر سلبيا على صحة الأنسان، والإلتهابات التي قد تخلق أمراض.

وفيما يلي، إليك بعض المشروبات التي يمكن أن تؤدي إلى الالتهاب، وعليك تجنبها:

شاي حلو

الشاي، ويعتبر مشروب مفضل لدى فئة كبيرة من الناس، أدت شعبيتها إلى ظهور أنواع متعددة من نفس النوع، ويعتبر الشاي الحلو هو مجموعة متنوعة اكتسبت شعبية بسبب نكهتها المنعشة ومع ذلك، قد لا يكون هذا الخيار خيارًا صحيًا لجسمك لأنه يمكن أن يسبب التهابًا بسبب محتواه المفرط من السكر.

الكابتشينو

وتعتبر بحسب البعض: القهوة رائعة! دون معرفة أضرارها، ومن المفضل تناول القهوة باعتدال، يمكن أن يكون للكافيين تأثيرات معززة للطاقة على الجسم. ومع ذلك ، فإن الاستهلاك المفرط للكافيين يمكن أن يؤدي إلى العصبية والالتهابات. ويمكن أن تؤدي هذه الاستجابة الالتهابية إلى حدوث مشكلات مثل الصداع والقلق والتوتر وما إلى ذلك.

الحليب المنكه

غالبًا ما تُعرف منتجات الألبان بقدرتها على تحفيز الاستجابة الالتهابية لدى الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، وغالبًا ما يلجأ الأشخاص الذين سئموا من حليب الألبان إلى خيارات الحليب النباتي مثل حليب الشوفان وحليب الصويا وحليب جوز الهند وما إلى ذلك، ومع ذلك ، فإن هذه الأنواع غالبًا ما تكون محملة بالسكر الذي يمكن أن يسبب التهابًا في الجسم.

مشروب غازي

من منا لا يحب علبة مشروب غازي بعد يوم طويل؟ يمكن أن تكون المشروبات الغازية منعشة للغاية ، ومع ذلك ، قد لا تكون الخيار الغذائي الأكثر صحة، سواء كانت الصودا أو عصائر الفاكهة أو مشروبات الطاقة ، فهذه المشروبات مليئة بالسكر الذي يمكن أن يؤدي إلى حدوث التهاب في الجسم.

الكحول

وهذا ما لا يختلف عليه الجميع، أن الكحول المسبب الرئيسي للكثير من الأمراض، وتعتبر الكحول أحد المشروبات التي يمكن أن تسبب التهابات في الجسم، كما بامكانه أن يسبب مشاكل مثل ارتفاع ضغط الدم ومضاعفات القلب وما إلى ذلك.