وصفات طبيعية للتخلص من اللحم الميت والحصول على بشرة بيضاء

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 مارس 2022 01:23 مساءً - منذ 3 ساعات

تشعر المرأة بالحرج من المناطق الداكنة بمنطقة الرقبة الناتجة عن الإفراط في التعرض لأشعة الشمس والتلوث وكذلك عدم تنظيفها والعناية بها بطريقة صحيحة يوميا، وغيرها من الأسباب التى تؤدي لذلك.

ومع اقتراب فصل الصيف، لا بد من المرأة خاصة أن تهتم بمنطقة الرقبة والمحيط حيث ترتدي في فصل الصيف الملابس التي تظهر هذه المنطقة.

ولعلاج هذه المشكلة، نستعرض فى هذا التقرير، وصفات طبيعية لتفتيح منطقة الرقبة، من خلال اتباع خطوات بسيطة لا تستغرق الكثير من الوقت، وفقاً لما ذكره موقع “بولد سكاي الهندي”.

خل التفاح لتفتيح منطقة الرقبة :

يساعد خل التفاح على التخلص من خلايا الجلد الميتة، ويمكن استخدامها من خلال تحضير ملعقتين كبيرتين من خل التفاح و4 ملاعق كبيرة من الماء وخلطهم ببعض ثم غمس قطعة قطن في الخليط ومسح الرقبة وتركها لمدة 10 دقائق ثم غسل الرقبة بالماء مع تكرار الوصفة وترطيب الرقبة بعد ذلك.

صودا الخبز لتفتيح منطقة الرقبة

تساعد صودا الخبز في التخلص من خلايا الجلد الميتة وتعزز الدورة الدموية، ويمكن استخدامها من خلال تحضير 2-3 ملاعق كبيرة من صودا الخبز وكمية كافية من الماء لعمل عجينة ناعمة، ثم ضع عجينة على الرقبة وتركها حتى تجف، وفرك الخليط باستخدام أصابع مبللة، ثم شطف منطقة الرقبة بالماء وترطيب الرقبة بعد ذلك.

عصير البطاطا لتفتيح منطقة الرقبة

تحتوى البطاطس على خصائص تبييض تعمل على تفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة ويمكن استخدامها من خلال تحضير ثمرة بطاطس صغيرة وبشرها، ثم عصرها ووضع العصير على الرقبة وتركها حتى تجف ثم غسل الرقبة بالماء الفاتر مع تكرار الوصفة مرتين يومياً للحصول على نتيجة إيجابية.

الزبادي لتفتيح منطقة الرقبة

يحتوي الزبادي على إنزيمات طبيعية تعمل مع الأحماض الموجودة في الليمون على ترطيب وتفتيح البشرة ويمكن استخدامها من خلال تحضير ملعقتين كبيرتين من الزبادي وملعقة صغيرة من عصير الليمون، وخلط المكونات معاً ووضعها على الرقبة ثم تركها لمدة 20 دقيقة قبل شطف الرقبة بالماء.