فوائد الشمر لحرق الدهون وتحسين الهضم

بيروت - نادين محمد - الشمر هو علاج قديم لتحسين عملية الهضم وتقلصات القولون ولكن ما لا نعرفه أن له دوراً أساسياً وفعالاً في حرق الدهون وإنقاص الوزن.

فقدان الوزن يتطلب إجراء تغييرات في نمط حياتكِ، وممارسة تمارين رياضية بشكل منتظم، ويُضاف إلى ذلك تناول مشروبات تًسرع من عملية حرق الدهون ومنها مشروب الشمر الذي يحسن الهضم ويحرق الدهون.

طريقة تحضير مشروب الشمر:

المكونات

1 ملعقة كبيرة من بذور الشمر (10 جم)

كوب واحد من الماء (250 مل)

تجهيز

تُسحق بذور الشمر باستخدام المطحنة لإطلاق النكهة والزيوت والرائحة المميزة لها، ثم توضع البذور المسحوقة في كوب ويُصب عليها الماء المغلي، وتترك لمدة 10 دقائق قبل تناولها.

يُنصح بتناول كوب من مشروب الشمر يومياً بعد الإفطار، وذلك للتخلص من الدهون الزائدة، وتحسين عملية الهضم، كما أن الانتظام في هذا الروتين يقضي على الشعور بالامتلاء المرتبط بأكلات رمضان.

يحسن صحة المرأة



تتمتع زيوت الشمر بصفات تشبه الإستروجين، لذا فهي تستخدم على نطاق واسع في الطب الصيني لعلاج المشاكل الهرمونية، يستخدم هذا النبات أيضاً لزيادة الرغبة الجنسية وتحفيز إنتاج وتدفق الحليب في النساء المرضعات.

بفضل قدرته على تحفيز إنتاج الأستروجين، يمكن لشاي الشمر أن يخفف من آلام الحيض وأعراض انقطاع الطمث.

يعزز صحة الجهاز الهضمي



غالباً ما يتم اختيار هذا النبات لخصائصه المضادة للتشنج؛ لأنه يساعد على استرخاء الجهاز الهضمي فيخفف التشنج ويحد من الغازات وآلام القولون، كما يمنع الإستروجين الموجود في الشمر التشنجات العضلية مما يسمح بهضم الطعام بسهولة أكبر، ويقلل من الحموضة في المعدة والديدان والبكتيريا التي ربما تتراكم في الأمعاء.

يحرق الدهون



الشمر يساعد على تقليل احتباس الماء، من ثم مشروب الشمر واحد من أفضل أنواع المشروبات لفقدان الوزن، كما أنه يساعد في تحسين عملية الأيض وحرق الدهون ويعالج السيلوليت وينظم الشهية.

يعزز جهاز المناعة



هذا المشروب الرائع من الشمر يعالج ارتفاع درجة حرارة الجسم، يخفف من التهاب الحلق، يعالج معظم أمراض الجهاز التنفسي، بما في ذلك الربو والتهاب الشعب الهوائية والسعال.