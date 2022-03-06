الرياضة المناسبة لتخسيس الوزن بحسب الشخصية

بيروت - نادين محمد - إذا كانت المرأة تتمتع بإحدى هذه الصفات الثلاث أو بأخرى شبيهة بها فمن السهل أن تخسر وزنها الزائد من خلال ممارستها التمارين الرياضية المناسبة. فهذه التمارين توافق عموماً كل من تتسم بشخصية عملية ومرنة ومغامرة ومنفتحة، أي كل من تبادر وتحاور وتتحدى... إذاً ما هي الرياضة الملائمة لكل من هذه الشخصيات؟

1 الشخصية المرحة

إذا كنت من النساء اللواتي يتمتعن بشخصية مرحة وتريدين خسارة الوزن، ننصحك بأن تمارسي تمارين الزومبا. فهي تمنحك الشعور بالارتياح النفسي وتساعدك على حرق الدهون في مختلف مناطق جسمك. ويمكنك اللجوء إلى تمارين الجمباز غير القاسية. ولا تنسي أن اليوغا والبلاتيس تناسبانك أيضاً.

كذلك جرّبي تعلم الرقص الهندي والشرقي والأفريقي. أو مارسي تمارين القلب لمدة ساعة 3 مرات أسبوعياً.

2 الشخصية الحيوية

إذا كنت تتمتعين بشخصية حيوية وفي حال كنت دائمة الحركة، فلن تجدي صعوبة في خسارة وزنك الزائد. لكن من المفيد لهذه الغاية أن تمارسي رياضة القفز على الحبل والسباحة وركوب الخيل. فهي تعتبر فعالة جداً في هذا السياق. ويمكنك أيضاً الاكتفاء بالتنزه وسط الطبيعة أو المشي على الرمال الحارة.

3 الشخصية المغامرة

إذا كنت تحبين المغامرة وتتوقين إلى خسارة وزنك الزائد، حاولي أن تمارسي الرياضات التي تساعد على تقوية عضلاتك وحرق الدهون لديك. إمشي لمسافة طويلة من مرتين إلى 3 مرات أسبوعياً وأنت تحملين بعض الأشياء مثل حقيبة الظهر. كذلك ننصحك بأن تمارسي تمرين الدراجة الهوائية. فهو مناسب لك ويساعدك على خسارة الوزن بسهولة. حاولي أن تفعلي ذلك 3 مرات أسبوعياً.

4 الشخصية المنفتحة

التمتع بهذه الشخصية يساعدك على خسارة الوزن بسهولة. لكن عليك أن تمارسي الحركات الرياضية مع حمل الأثقال. واختاري أيضاً تمارين القرفصاء أو السكوات لأنها تحفز حرق الدهون في منطقة الفخذين والوركين.

5 الشخصية العنيدة

إذا كنت تتسمين بالعناد وتريدين خسارة الوزن فأنت قادرة على ذلك من خلال قيامك بتمارين تحتاج إلى الصبر. إلجئي إذاً إلى الركض السريع أو تمارين القلب. ولا تنسي رياضتي القفز على الحبل وركوب الدراجة الهوائية. فهما تساعدانك على حرق الدهون وخصوصاً في منطقتيّ الفخذين.

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