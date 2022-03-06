شكرا لقرائتكم خبر عن مشروب صحي أم سم؟ المشروبات التي قد تزيد من التهابات الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من المشروبات التي تلعب دورًا مهمًا في تنظيم الالتهاب في الجسم، وعند تناولها بعناية، يمكن أن يعمل نظامك الغذائي على المعجزات في علاج الالتهابات، ومع ذلك وفقا لموقع "healthline"، يمكن أن يكون للتناول غير الخاضع للإشراف آثار وخيمة على نفسه.

إليك بعض المشروبات التي يمكن أن تؤدي إلى الالتهاب:

شاي حلو

الشاي من المفضلات مشروبات من الناس حول العالم، أدت شعبيتها إلى ظهور أنواع متعددة من نفس النوع، الشاي الحلو هو مجموعة متنوعة اكتسبت شعبية بسبب نكهتها المنعشة ومع ذلك ، قد لا يكون هذا الخيار خيارًا صحيًا لجسمك لأنه يمكن أن يسبب التهابًا بسبب محتواه المفرط من السكر.

الكابتشينو

القهوة رائعة! لكن هل تعلم ما هو الأفضل؟ تناول القهوة باعتدال، يمكن أن يكون للكافيين تأثيرات معززة للطاقة على الجسم. ومع ذلك ، فإن الاستهلاك المفرط للكافيين يمكن أن يؤدي إلى العصبية والالتهابات. يمكن أن تؤدي هذه الاستجابة الالتهابية إلى حدوث مشكلات مثل الصداع والقلق والتوتر وما إلى ذلك.

الحليب المنكه

غالبًا ما تُعرف منتجات الألبان بقدرتها على تحفيز الاستجابة الالتهابية لدى الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، وغالبًا ما يلجأ الأشخاص الذين سئموا من حليب الألبان إلى خيارات الحليب النباتي مثل حليب الشوفان وحليب الصويا وحليب جوز الهند وما إلى ذلك، ومع ذلك ، فإن هذه الأنواع غالبًا ما تكون محملة بالسكر الذي يمكن أن يسبب التهابًا في الجسم.

مشروب غازي

من منا لا يحب علبة مشروب غازي بعد يوم طويل؟ يمكن أن تكون المشروبات الغازية منعشة للغاية ، ومع ذلك ، قد لا تكون الخيار الغذائي الأكثر صحة، سواء كانت الصودا أو عصائر الفاكهة أو مشروبات الطاقة ، فهذه المشروبات مليئة بالسكر الذي يمكن أن يؤدي إلى حدوث التهاب في الجسم.

الكحول

شرب الكحول ليس فكرة جيدة أبدًا. إذا لم يكن لديك بالفعل أسباب كافية للإقلاع عن الكحول ، فنحن على وشك إخبارك بواحد آخر، الكحول هو أحد المشروبات التي يمكن أن تسبب التهابات في الجسم، يمكن أن يسبب هذا مشاكل مثل ارتفاع ضغط الدم ومضاعفات القلب وما إلى ذلك.