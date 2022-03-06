شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر فيروس كورونا على حاسة الشم ومتى تعود القدرة على تمييز الروائح؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤثر فيروس كورونا على الخلايا الشمية المسئولة عن حاسة الشم لدى البشر، وفي معظم الحالات، يكون فقدان الشم مؤقتًا ويتعافى المريض بعد أسابيع أو شهور من الإصابة بالفيروس، فى هذا التقرير نتعرف على كيف يؤثر فيروس كورونا على حاسة الشم، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

كيف يتم اكتشاف فقدان حاسة الشم لمرضى كورونا؟

هذه ليست عملية تدريجية، حيث قال العديد من الأشخاص الذين عانوا من ذلك إنهم فقدوا حاسة الشم فجأة، ولأن حاسة الشم هي إحدى الحواس المهمة للإنسان، فإنها تزعج كثيرًا عندما تتوقف فجأة.

كيف أثر فقدان حاسة الشم على المصابين بكورونا

قال العديد من مرضى كورونا، الذين يعانون من فقدان حاسة الشم، إن فقدان حاسة الشم أثر على نظامهم الغذائي إلى حد كبير.

إلى جانب فقدان حاسة الشم ، يفقد الأشخاص أيضًا حاسة التذوق وعندما تقترن هاتان الحالتان معًا يصبح من الصعب على الشخص المريض أن يأكل بشكل صحيح.

ليس النظام الغذائي فقط، بل يمكن لفقدان حاسة الشم أن يجعل الشخص عرضة للحوادث بدون القدرة على الشم ، لا يمكن اكتشاف الروائح الخطيرة مثل الغازات أو النار والدخان وحتى الغازات السامة ليس هذا فحسب، بل يمكن أيضًا عدم تمييز الطعام الفاسد والأطعمة الأخرى التي يمكن تناولها والتي يمكن أن تؤدي إلى مخاطر صحية مزعجة.

لماذا يتسبب فيروس كورونا في فقدان حاسة الشم؟

وجد فريق بحثي من إيطاليا أن فقدان حاسة التذوق والشم يُلاحظ في الجسم في نفس الوقت فقط عندما يكون هناك ارتفاع في الإنترلوكين 6 في الدم.

Interleukin 6 هو جزيء يشير إلى الالتهاب؛ قد يكون قياس مستويات الإنترلوكين 6 المنتشرة مهمًا في تحديد تطور المرض بين المرضى المصابين بكورونا ، وفقًا للدراسات البحثية.

ووجدت الدراسات أن جينات مثل: ACE2 و TMPRSS2 المهمين لدخول الفيروس التاجي إلى جسم الإنسان يتم التعبير عنها أيضًا بواسطة الخلايا الموجودة في الظهارة الشمية هذه الظهارة الشمية مسؤولة عن اكتشاف الرائحة في الإنسان ووجود الجينات يجعل ظهارة الشم عرضة للعدوى.

وبحسب الأبحاث، إن الفقدان المؤقت للرائحة يرجع إلى فقدان وظيفة الخلايا الداعمة في الظهارة الشمية بعد الهجوم الفيروسي.

ما مدى سرعة عودة حاسة الشم المفقودة؟

يختلف الأمر من فرد لآخر، بينما يستعيد بعض الأشخاص حاسة الشم في غضون أيام قليلة، يعود الوضع في كثير من الأحيان إلى طبيعته من خلال عملية بطيئة للغاية.

ووجدت دراسة بحثية أجريت عام 2020 أن أكثر من 70٪ من الأشخاص الذين فقدوا حاسة الشم استعادوها بعد شهر.

وفقًا لبعض الخبراء ، فإن المرضى الذين يعانون من فقدان حاسة الشم بعد الفيروس لديهم فرصة تقارب 60٪ إلى 80٪ لاستعادة بعض وظائف حاسة الشم في غضون عام.

نظرًا لأن حاسة الشم تتضاءل عادةً بسبب التقدم في السن، فقد يستغرق التعافي وقتًا أطول وتكون أقل من كاملة لكبار السن.

هل يوجد أي اختبار للكشف عن عودة حاسة الشم

لا يوجد اختبار محدد على هذا النحو يمكن للشخص أن يجرب التدريب على الرائحة للتحقق مما إذا كانت حاسة الشم قد عادت أم لا.

وقال الخبراء إن التدريب على الرائحة أو استنشاق المنتجات العطرية سيساعدان في إيقاظ حاسة الشم، ويجب الاحتفاظ بزجاجات صغيرة من الزيوت العطرية أو العطور بالقرب منك وشمها بشكل متكرر لمعرفة ما إذا كانت حاسة الشم قد عادت أم لا.