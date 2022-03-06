شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على أهم أعراض تسمم الماء.. وطرق العلاج والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

يعد الماء قوام الحياة للجسم، فبدونه تتعطل كافة أجهزة الإنسان عن العمل أو يصيبها المرض.

وينصح الخبراء بضرورة معرفة الكمية الكافية من الماء يوميًا لضمان الحصول على هذه الفوائد، حيث إن شرب الماء بطريقة خاطئة قد يسبب ما يعرف باسم “تسمم الماء”، وهو حالة خطيرة وشديدة يمكن أن تؤدي إلى الوفاة إذا لم يقع علاجه على الفور؛ لأن مستويات الصوديوم في الدم تنخفض بسرعة، ما يسبب تغيرات عصبية مثل الهلوسة والارتباك، وفقًا لـ”البيان”.

ويحتاج البالغون إلى شرب نحو 2.7 إلى 3.7 لتر من السوائل يوميا، والتي تأتي من الماء والمشروبات الأخرى والطعام.

ووفقًا لـ”لويس نيلسون” رئيس طب الطوارئ في كلية الطب في روتجرز نيو جيرسي، فإن تسمم الماء قد يحدث من شرب أكثر من ثلاثة إلى أربعة لترات من الماء خلال فترة قصيرة، مثل ساعة أو ساعتين، ولا تعد كمية محددة من السوائل غير آمنة، ومع ذلك، فإن خطر التسمم بالمياه يختلف تبعا لتكرار شربه، والعمر، والجنس، والصحة العامة.

أهم الأعراض

ويوضح نيلسون أن تسمم الماء هو في الأساس متلازمة عصبية. وقد يؤدي الكثير من الماء إلى انتفاخ الدماغ وتعطيل الوظائف الطبيعية.

ومن أهم أعراضه المبكرة لتسمم الماء: الصداع، الارتباك، الغثيان، التقيؤ، النسيان

وإذا لم يتم علاجه على الفور، فقد يؤدي إلى أعراض أخرى، مثل: الكلام غير الواضح، الهلوسة، تشنجات العضلات، ضعف وظائف المخ، النوبات، الغيبوبة.

وقد يحدث تسمم الماء بين البالغين الذين يجرون سباقات الماراثون، ويقومون بالتدريبات العسكرية، ولديهم حالات صحية عقلية مثل عطاش الماء النفسي (المعروف أيضًا باسم شرب الماء القهري) أو الفصام. ومع ذلك، يمكن أن يتطور أيضا عند الأطفال.

ويحذر نيلسون من السماح للأطفال الذين تقل أعمارهم عن ستة أشهر بشرب الماء لأن لديهم بطونًا صغيرة ولم تتطور الكلى لديهم بعد. وإذا وقع إعطاؤهم الماء أو تم تخفيف حليب الأطفال بشكل مفرط، فقد يعانون من تسمم الماء. وتشمل أعراض الحالة لديهم القيء والتهيج والنوبات.

العلاج

يؤكد نيلسون أن المرضى المصابون بتسمم الماء يعانون من حالة طبية طارئة ويجب إحضارهم إلى المستشفى للحصول على الرعاية اللازمة. وسنحتاج عادة إلى وقف نوباتهم، وتزويدهم بمحلول يحتوي على الصوديوم المركّز، ودعم تنفسهم. وسيحتاج المريض إلى محاليل إلكتروليت في الوريد وأدوية أخرى لاستعادة تركيز الصوديوم الطبيعي في الدم”.

ويشار إلى أن معدل الوفيات لمرضى التسمم بالماء تقدر بنحو 7.1%.