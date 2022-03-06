شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن ارتجاع المريء من أعراض وعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الإصابة بمرض ارتجاع المريء يعد من الأمور المزعجة التي يتعرض لها العديد من الأشخاص، وخلال سلسلة س وج التي يقدمها الخليج 365 لقرائه سنتعرف علي أعراضه وطرق العلاج، وذلك وفقا لموقع "webmed" الطبي.

ما هو مرض ارتجاع المريء؟

يعد ارتجاع المريء أحد الأمراض المسببة للشعور بحرقة شديدة في الصدر، وهو مرض يتسبب في اراتداد الحمض من المعدة، ويسبب الم في الصدر والرقبة والحلق.

ما هي أعراض الإصابة بارتجاع المريء؟

هناك العديد من الأعراض التي تؤكد إصابتك بارتجاع المريء، ومنها:

-مذاق حمضي داخل الفم.

-ارتجاع الطعام من المعدة والشعور به في الفم.

-الرغبة في الغثيان.

-الم في الصدر.

-رائحة فم غير جيدة.

-ألم عند بلع الطعام.

-سعال مزمن.

ما هي أسباب الإصابة بارتفاع المريء؟

-زيادة الوزن تعد من أبرز الأسباب.

-التدخين.

-الإكثار من تناول الأطعمة الدسمة.

-الإسراف في تناول المشروبات الغنية بالكافيين وخاصة القهوة.

-أخذ بعض العلاجات كالمسكنات وضغط الدم.

-الإصابة بالقلق والتوتر الدائم.

-الإسراف في تناول الفواكه الحمضية.

-الإصابة بفتق للحجاب الحاجز.

علاج ارتجاع المريء؟

-أخذ علاجات مضادة للحموضة للتخلص من الأعراض.

-في بعض الأحيان يتطلب الأمر خضوع المريض لجراحة في المريء لتضيق فم المعدة للسيطرة علي ارتجاع المريء.

-من أهم النصائح تغير العادات اليومية المتبعة وجعلها صحية، أي ممارسة الرياضة، والتخلي عن الأطعمة المليئة بالدهون، وتجنب التدخين، والحفاظ علي الجسم.