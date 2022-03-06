شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس طعمها حلو.. التمور تحسن صحة العظام وتحافظ على البشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جعلت الفوائد الصحية التي لا تحصى من التمر الفاكهة اللذيذة من أكثر الأطعمة المرغوبة في عالم الصحة والتغذية، التمر مصدر جيد للفيتامينات والمعادن المختلفة والطاقة والألياف ، كما يحتوي على الكالسيوم والحديد والفوسفور والبوتاسيوم والمغنيسيوم والزنك ويطلق عليها أيضًا اسم البديل الصحي للسكر ، حيث إنها على عكس السكر لا تساهم بالسعرات الحرارية ، وفقا لما نشره موقع " food.ndtv"

بعض الأسباب التي تجعلك تأكل التمر بانتظام: 1.يخفض نسبة الكوليسترول:

هل تعلم أن التمر خالي من الكوليسترول وقليل من الدهون؟ يمكن أن يساعدك تضمينها بكميات أقل في نظامك الغذائي اليومي في مراقبة مستوى الكوليسترول ، وحتى المساعدة في إنقاص الوزن .

2.غني بالبروتين:

نتطلع إلى تحميل البروتينات، قد تساعد إضافة بعض التمر في نظامك الغذائي، التمر هو مصدر قوي للبروتينات التي تساعدنا في الحفاظ على لياقتنا ، وحتى الحفاظ على عضلاتنا قوية. يُطلب من الكثير من رواد صالة الألعاب الرياضية بانتظام تناول بضع تمرات يوميًا كجزء من روتينهم اليومي.

3.غني بالفيتامينات:

يحتوي التمر على فيتامينات مثل B1 و B2 و B3 و B5 بالإضافة إلى A1 و C. إذا كان لديك عدد قليل من التمور كل يوم ، فلن تضطر إلى تناول مكملات الفيتامينات، لن تحافظ على صحتك فحسب ، بل سيكون هناك تغيير ملحوظ في مستويات الطاقة لديك أيضًا لأن التمر يحتوي على سكريات طبيعية مثل الجلوكوز والسكروز والفركتوز أيضًا، لذلك فهو يعمل بشكل جيد كوجبة خفيفة سريعة .

4.يحسن صحة العظام:

يمكن للتمور أن تفعل المعجزات لصحة عظامك أيضًا، التمر غني بالسيلينيوم والمنغنيز والنحاس والمغنيسيوم ، وكل هذه العناصر مطلوبة عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على صحة عظامنا ، والوقاية من حالات مثل هشاشة العظام .

5.يقوي الجهاز العصبي:

التمر مليء بالبوتاسيوم ، ومع ذلك يحتوي على القليل من الصوديوم ، وهذا يقطع شوطًا طويلاً في الحفاظ على نظامك العصبي، يساعد البوتاسيوم على تقليل الكوليسترول ، ويبقي خطر الإصابة بالسكتة الدماغية تحت السيطرة.

6.غني بالحديد:

بصرف النظر عن الفلور الذي يحافظ على صحة أسنانك ، يحتوي التمر أيضًا على الحديد ، والذي يوصى به بشدة لمن يعانون من نقص الحديد، قد يسبب فقر الدم الناجم عن نقص الحديد الشديد التعب أو التعب أو ضيق التنفس أو ألم الصدر. بالإضافة إلى أنها رائعة لتنقية الدم أيضًا.

7.يعزز الهضم:

إذا قمت بنقع القليل من التمر في الماء ومضغه يوميًا ، فسوف يتصرف الجهاز الهضمي بشكل جيد للغاية، نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف ، يوصى به أيضًا لمن يعانون من الإمساك.

8.يحسن البشرة:

تعمل الفيتامينات C و D على مرونة بشرتك ، بالإضافة إلى ذلك ، إذا كنت تعاني من مشاكل جلدية ، فإن دمج التمر في نظامك الغذائي قد يساعدك على المدى الطويل، يأتي التمر الزائد أيضًا مع فوائد مضادة للشيخوخة ، ويمنع تراكم الميلانين في جسمك.