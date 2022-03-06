شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق لتقوية عضلات الفخذين.. أبرزها المشى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمارس الكثيرون تمارين لتقوية عضلات الرجل ، وعلى الرغم من أنه ليس هدفًا سيئًا، إلا أن التركيز على تقوية عضلات الفخذين قد يفيدك كثيرًا، مجرد التفكير في جميع الأنشطة التي تنطوي على عضلات الفخذ، والمقربين ، وأوتار الركبة، من المشي ببساطة وصعود السلالم والجري إلى رياضة المشي لمسافات طويلة والتمارين الرياضية القوية ، كلها تحتاج إلى عضلات فخذ قوية.

وبالتالي، يجب أن تخطط لتمرينك للتركيز أيضًا على هذه العضلات، بكل سرور تركز العديد من التمارين بشكل خاص على عضلات الفخذ ، والتي تتكون وفقا لموقع " onlymyhealth" من:

أوتار الركبة: وهي العضلات الموجودة في مؤخرة الفخذين.

العضلة الرباعية: وهى عضلات الفخذ الأمامية.

المقرّب: توجد بين الفخذين.

تمارين لتقوية عضلات الفخذ1. تمارين القرفصاء

تعد ممارسة القرفصاء من التمارين الأساسية لعضلات الفخذ، يعمل عضلات الفخذ الرباعية وأوتار الركبة جنبًا إلى جنب مع ربلة الساق والوركين والأرداف.

2. المشى

تمرين آخر رائع للجزء السفلي من الجسم هو تمرين المشي، يستهدف عضلات الفخذ الرباعية وأوتار الركبة مع عضلات المؤخرة.

4. الجري

الجري مفيد لعضلات الفخذين، فيعد الجري تمرينًا آخر لتقوية عضلات الفخذ ، يتضمن هذا النشاط الكثير من عضلات الجسم السفلية، ويقوي أوتار الركبة وعضلات الفخذ، مما يجعله تمرينًا رائعًا آخر للجزء السفلي من الجسم.

5. ركوب الدراجات

تمامًا مثل الجري، يعد ركوب الدراجات أيضًا مفيدًا لعضلات الفخذ، يعمل على الجزء السفلي من الجسم وهو جيد لأوتار الركبة وعضلات الفخذ الرباعية على طول المؤخرة.