خاصة للحوامل.. أطعمة “هامة” بإمكانها زيادة قوة الدم

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 مارس 2022 10:24 مساءً - تعتبر التغذية الجيدة ضرورية للمرأة الحامل، للمحافظة على صحة الأم والجنين، حيث إن نوعية الطعام أهم من كميته، لذلك ينصح باختيار الأطعمة الصحية ذات القيمة الغذائية العالية، وتجنب المأكولات غير الصحية، خاصة فيما يخص قوة الدم خلال فترة الحمل.

ووفقاً لموقع “ويب طب”، فهناك العديد من الأطعمة التي بإمكانها زيادة قوة الدم أثناء الحمل، مثل:

1. الخضراوات الورقية

تعد الخضراوات الورقية واحدة من أكلات تزيد قوة الدم للحامل؛ لاحتوائها على كمية كبيرة من الحديد بجانب مضادات الأكسدة والفيتامينات، ومن هذه الخضراوات نذكر السبانخ والكرنب والملفوف والهليون.

نذكر أيضًا البروكلي كواحد من أكلات تزيد قوة الدم للحامل، إذ أنه بالإضافة إلى احتوائه على الحديد فهو يحتوي أيضًا على كمية عالية من فيتامين سي الضروري لمساعدة الجسم في امتصاص الحديد، كما يعد من الخضار الغنية بالألياف.

2. الفواكه الطازجة

هناك العديد من الفواكه الطازجة الغنية بالحديد وفيتامين سي والتي يمكن اعتبارها من أكلات تزيد قوة الدم للحامل، ومن أهم هذه الفواكه نذكر الخوخ والجوافة والرمان وتوت العليق والفراولة والكيوي والفواكه الحمضية.

3. اللحوم

تعد اللحوم الحمراء من أكلات تزيد قوة الدم للحامل، لاعتبارها واحدة من أفضل مصادر الحديد، ولكن يجدر الانتباه إلى ضرورة تناول اللحوم المطبوخة بشكل جيد؛ لتفادي التعرض للتسمم بسبب البكتيريا.

من أهم اللحوم التي يمكن للحامل أن تتناولها نذكر لحم العجل ولحم الخروف ولحم البقر، ويمكن كذلك تناول الكبد ولكن بشكل لا يتجاوز المرة أسبوعيًا.

4. الدواجن

يمكن تناول الدجاج لاعتباره من أكلات تزيد قوة الدم للحامل، كما يمكن تناول البيض مع ضرورة التأكد من طبخ الدجاج بشكل كامل والابتعاد عن البيض النيء والأطعمة التي تحتوي على البيض غير المطبوخ.

5. الأسماك

تعد بعض الأسماك من أهم الأكلات التي تزيد قوة الدم للحامل؛ لاحتوائها على الحديد بجانب أحماض أوميجا 3، ومن أهم الأسماك التي يمكن للحامل أن تتناولها نذكر السالمون والقريدس والسردين والمحار والتونا.

6. البقوليات

إن البقوليات من الأكلات الغنية بالحديد والألياف؛ لذلك فهي تعد أكلات تزيد قوة الدم للحامل، ومن أهم البقوليات التي يمكن للحامل أن تستهلكها نذكر الفاصوليا والبازيلاء والعدس.

7. المكسرات والبذور والفواكه المجففة

من أهم المكسرات التي تعد من أكلات تزيد قوة الدم للحامل نذكر الجوز واللوز، كما تساعد بعض الفواكه المجففة مثل التمر والزبيب والمشمش والتين المجفف في رفع مستوى هيموغلوبين الدم.

8. أكلات أخرى

تشمل ما يأتي:

الأطعمة الغنية بحمض الفوليك: يساعد حمض الفوليك في إنتاج الهيموغلوبين؛ لذلك فإن الأكلات الغنية بحمض الفوليك هي من أكلات تزيد قوة الدم للحامل، ومن هذه الأطعمة نذكر الفول السوداني والأرز والأفوكادو.

الأطعمة الغنية بفيتامين سي: حيث تساعد الأطعمة الغنية بفيتامين سي على تعزيز مستوى امتصاص الحديد من الأطعمة المختلفة، ومن الأطعمة الغنية بفيتامين سي نذكر الخضراوات الورقية والفواكه الحمضية.

الأطعمة الغنية بفيتامين أ: مثل فيتامين سي، فإن فيتامين أ يعزز امتصاص الحديد من الغذاء. ومن الأطعمة الغنية بفيتامين أ نذكر البطاطا الحلوة والجزر والمانجا.

هل تستطيع الحامل تناول المكملات لزيادة قوة الدم؟

هناك بعض الحالات التي تستدعي لجوء الحامل إلى تناول المكملات التي تحتوي على الحديد، خاصةً إذا كان حملها الحالي تالٍ بشكل قريب للحمل الذي قبله، وتعد مكملات الحديد امنة خلال الحمل طالما يتم استهلاكها بالشكل الذي يصفه الطبيب.

تسبب مكملات الحديد ارتفاع مستوى الهيموغلوبين بشكل تدريجي على مدار عدة أسابيع؛ لذلك فمن الممكن أن يصفها الطبيب للحامل لمدة قد تصل إلى عدة أشهر.

نصائح للحامل

هناك بعض النصائح التي يجب أن تتبعها الحامل والتي تخص زيادة قوة الدم، منها:

يجب التأكيد على ضرورة فحص قوة الدم خلال المراحل المبكرة من الحمل.

يجب دائمًا استشارة الطبيب حول إمكانية تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على الحديد أو غيره خلال الحمل.

قد يسبب ارتفاع مستوى الهيموغلوبين عن الحد الأعلى الطبيعي بعض الأعراض الجانبية مثل الإمساك والغثيان والإصابة بأمراض الكبد؛ لذلك يجب دائمًا تناول الهيموغلوبين بالحدود المسموحة.

يمكن الاستعانة بأخصائي التغذية لإعطاء برنامج غذائي واضح حول أكلات تزيد قوة الدم للحامل.