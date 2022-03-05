فروقات هامة للتمييز بين الحساسية الموسمية وبين أعراض كورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 مارس 2022 10:24 مساءً - مع دخول جائحة عامها الثالث، ومع الزيادة الملحوظة في عدد المتحورات المتولدة عنها، يبرز التساؤل المتكرر وهو في كيفية التفريق بين نزلات البرد أو الحساسية الموسمية، وبين اعارض كورونا ومتحوراته.

وفقاً لموقع “ويب طب”، فقد حدد العلماء عدداً من الأعراض للتفريق بينهما، وهي على الشكل التالي:

1. أعراض كورونا

ارتفاع حرارة الجسم.

سعال وضيق في التنفس.

تعب والام في العضلات أو الجسم.

صداع الرأس.

فقدان جديد في حاسة التذوق أو الشم.

الام في الحلق.

احتقان أو سيلان الأنف.

غثيان واستفراغ.

إسهال.

تعد الحمى والسعال الجاف والإرهاق العام هي الأعراض الأساسية لمرضى كورونا، لكن قد لا توجد هذه الأعراض عند بعض المرضى.

2. أعراض الحساسية الموسمية

من الجدير بالذكر أن أعراض الحساسية عادة تكون مزمنة ومتكررة، على عكس أعراض كورونا التي تكون مؤقتة. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون لدى الأشخاص المصابين بالحساسية تاريخ سابق للإصابة بالحساسية الموسمية. وتشمل أعراض الحساسية الموسمية ما يأتي:

العطاس وسيلان الأنف.

وجود دموع في العيون مصحوبة بحكة.

حكة في الجيوب الأنفية أو الحلق.

نزول الإفرازات الأنفية من الأنف إلى الحلق (Postnasal drip).

صداع.

ضيق في التنفس.

وجود صوت صفير أثناء التنفس (Wheezing).

سعال.

من الجدير بالذكر أن الحكة وسيلان الأنف واحتقانه من الأعراض المميزة للحساسية، كما أن أعراض الحساسية الموسمية غالبًا تستجيب لأدوية الحساسية.

الفرق بين كورونا والحساسية الموسمية:

طريقة الانتقال أو الإصابة

إن كورونا هي مرض فيروسي معدٍ يصيب الجهاز التنفسي وينتشر عادةً بين الأشخاص الذين كان بينهم تواصل جسدي قريب، إذ ينتشر الفيروس بشكل أساسي عن طريق الرذاذ التنفسي أو لمس الأسطح الملوثة بالفيروس.

من ناحية أخرى تحدث الحساسية الموسمية بسبب رد فعل قوي من الجهاز المناعي تجاه مسببات الحساسية الخارجية، مثل: حبوب اللقاح أو الأعشاب.

التشخيص

إن ما يميز مرض كورونا هو إمكانية تشخيصها باستخدام تفاعل البلمرة المتسلسل (Polymerase chain reaction)، وهو فحص يستخدم للتأكد من وجود الحمض النووي للفيروس في جسم الإنسان عن طريق نسخ هذا الحمض النووي بكميات كبيرة.

من جهة أخرى فإن تشخيص الحساسية الموسمية أسهل، فإذا كانت أعراض حساسية لا تحدث إلا في أوقات معينة من العام فهذه دلالة على أنك تعاني من الحساسية الموسمية.

في بعض الحالات قد يصعب معرفة المادة التي تسبب الحساسية لدى المريض، لذا قد يضطر لإجراء بعض الفحوصات المناعية، ومن هذه الفحوصات ما يأتي:

تحاليل الدم.

اختبار وخز الجلد (Skin prick testing).

اختبار الرقعة (Patch tests).

العلاج

يتم علاج مرضى كورونا اعتمادًا على شدة الأعراض، إذ يتم علاج الأعراض البسيطة إلى المتوسطة علاجًا تلطيفيًا باستخدام مسكنات الألم وخافضات الحرارة بالإضافة إلى الفيتامينات، لكن في الحالات الشديدة يتم إدخالهم إلى المستشفى وإعطاؤهم أدوية الكورتيكوستيرويد ومضادات التخثر، وذلك لإيقاف تقدم المرض ومنع حدوث المضاعفات.

بالنسبة للحساسية الموسمية فإن العلاج يعتمد بشكل أساسي على تجنب التعرض للمواد المسببة للحساسية، بالإضافة إلى استخدام الأدوية المضادة للحساسية في حال ظهور الأعراض، ومن هذه الأدوية ما يأتي:

مضادات الهيستامين، مثل: دايفنهيدامين (Diphenhydramine).

أدوية احتقان الأنف، مثل: سودوايفيدرين (Pseudoephedrine).

المضاعفات

إليك أبرز مضاعفات كورونا والحساسية الموسمية:

1. مضاعفات كورونا

هناك مجموعة من المضاعفات التي قد تحدث لمرضى كورونا، ومن هذه المضاعفات ما يأتي:

الالتهاب الرئوي.

متلازمة الضائقة التنفسية الحادة.

الفشل الكلوي الحاد.

تجلطات الدم.

التخثر المنتثر داخل الأوعية (Disseminated intravascular coagulation).

اضطراب عمل القلب.

2. مضاعفات الحساسية الموسمية

ومن مضاعفات الحساسية الموسمية ما يأتي:

الصدمة التحسسية (Anaphylactic shock).

الربو.

التهاب الجيوب الأنفية المزمن.