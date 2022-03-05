شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري: هذا ما تفعله 5 دقائق من المشي للوقاية من أخطر أمراض القلب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نصح د. خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، بممارسة رياضة المشي يوميا للحفاظ على صحة القلب والشرايين.

وقال النمر، وفقا لـ”الإخبارية”، إن رياضة المشي لمدة 30 دقيقة 5 مرات في الأسبوع تحمي من جلطات القلب.

وأضاف النمر أن المشي يفيد صحة القلب مهما كان قليلاً، كما نصح راغبي تلك الرياضة بالتدرج والبدء بمسافات قليلة على أن تتم زيادتها لاحقاً لتكون عادة يومية للحفاظ على الصحة.

ولفت النمر إلى أن رياضة المشي أسهل رياضة يمكن أن تنشرها الدول التي تحارب الأمراض المزمنة خاصة المتعلقة بالقلب.