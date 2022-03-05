شكرا لقرائتكم خبر عن يؤدي إلى الوفاة على الفور.. احذر شرب الماء بهذه الطريقة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

المحافظة على شرب الماء بطريقة منتظمة مفيد للجسم، لكن هناك طريقة خطيرة تعرف بـ” تسمم الماء”، تؤدي إلى الوفاة.

وتشمل الأعراض المبكرة لتسمم الماء كلا من: (الصداع، الارتباك، الغثيان، التقيؤ، الهلوسة، تشنجات العضلات، ضعف وظائف المخ، النوبات القلبية، الغيبوبة).

ووفق تقرير نشرته روسيا اليوم، حيث نقلت عن خبراء قولهم:” إنه من الضروري معرفة الكمية الكافية من الماء يومياً لضمان الحصول على هذه فوائد شرب الماء”.

ويحدث تسمم الماء عند شرب الكثير من الماء بحيث لا تستطيع الكلى التخلص منه بالسرعة الكافية.

وأوضح الخبراء أنه بالرغم من ندرة حدوث هذا، إلا أن تسمم الماء، إذا لم يتم علاجه على الفور، يمكن أن يؤدي إلى الوفاة.

وعن حاجة الجسم للماء يحتاج البالغون إلى شرب نحو 2.7 إلى 3.7 لتر من السوائل يومياً، والتي تأتي من الماء والمشروبات الأخرى والطعام.

كما يحدث تسمم الماء أيضا من شرب أكثر من ثلاثة إلى أربعة لترات من الماء خلال فترة قصيرة، مثل ساعة أو ساعتين.