شكرا لقرائتكم خبر عن من صحة القلب إلى التحكم بالغدة الدرقية.. اعرف فوائد الفواكه الجافة والمكسرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتوى المكسرات و الفواكه الجافة على العديد من العناصر الغذائية التى تمد الجسم باحتياجاته اليومية، كما أنها تزودنا بمجموعة من الخصائص المفيدة للصحة، إذا تم تناولها باعتدال، ومع ذلك لا ينبغي الخلط بينها وبين الفواكه المسكرة حيث يمكن أن تضر هذه الفاكهة المسكرة أكثر من نفعها لأنها محملة بالسكر ، لذلك يجب على المرء أن يكون حذرًا قبل تناول أي من هذه الأشياء، فيما يلي قائمة بخمس فواكه مجففة متوفرة بشكل شائع وفائقة التغذية والتي يجب تناولها يوميًا لجميع الفوائد الصحية التي تمتلكها، وفقا لما نشره موقع "food.ndtv" .

1. اللوز:

يحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة وفيتامين هـ ، فإن اللوز يساعد في الحفاظ على مستويات الكوليسترول الصحية ، يساعد وجود المغنيسيوم والبوتاسيوم أيضًا في الحفاظ على ضغط الدم الطبيعي ووظيفة القلب، وإنقاص الوزن فهى تحتوى على الألياف الغذائية العالية والبروتينات والدهون الجيدة التى تجعلك تشعر بالشبع وبالتالي تساعد على تجنب الإفراط في تناول الطعام، قم بإضافتها إلى نظامك الغذائي اليومي

2. الجوز:

يحتوي الجوز على عدد من المركبات الواقية من الأعصاب مثل فيتامين إي وأحماض أوميجا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة التي تساعد على تعزيز الوظيفة الإدراكي، إنها تساعد على محاربة التوتر وتعزيز الشعور بالهدوء، وفقًا للدراسات ، يساعد فيتامين E والفلافانويد في الجوز أيضًا على تدمير الجذور الحرة الضارة التي يمكن أن تسبب الخرف.

الجوز غني بفيتامينات ب ومضادات الأكسدة التي تقاوم أضرار الجذور الحرة وبالتالي تؤخر وتساعد على منع التجاعيد وعلامات الشيخوخة الأخرى علاوة على ذلك ، فإن وجود البيوتين يساعد على تقوية الشعر وتقليل تساقطه، قم بتضمينه في نظامك الغذائي اليومي

3. جوز برازيلي:

تحتوي المكسرات البرازيلية على قائمة طويلة من الفوائد الصحية التحكم بالغدة الدرقية المكسرات البرازيلية هي من بين أغنى مصادر السيلينيوم التي تساعد في الحفاظ على الأداء الطبيعي للغدة الدرقية، يعمل السيلينيوم كعامل مساعد في إنتاج هرمون الغدة الدرقية وبالتالي يساعد الاستهلاك المنتظم للبندق البرازيلي على تحسين مستوى الهرمون لدى المرضى الذين يعانون من انخفاض مستويات الهرمون خصائص مضادة للسرطان، قم بتناول 2-3 حبات من المكسرات البرازيلية كل يوم سيكون الكمية المثلى.

4. التمر:

التمر من الفواكه المجففة الغنية بالحديد وبالتالي فهي مفيدة للغاية للأشخاص الذين يعانون من فقر الدم ، إذا كنت تشعر أنك تعاني من أعراض فقر الدم ، فيمكنك إضافة هذه البهجة المغذية إلى نظامك الغذائي اليومي، يحتوي التمر على نسبة عالية من السكريات بشكل طبيعي مثل الجلوكوز والفركتوز والسكروز ، ويمكن أن يعطي التمر دفعة فورية من الطاقة ، غالبًا ما يستخدم في الإفطار لأنه يساعد على تنشيط الجسم على الفور، يساعد محتوى الألياف الموجود في التمر على تعزيز الهضم ويخفف أيضًا من الإمساك، إنه علاج منزلي جيد جدًا للوقاية من الإمساك، التمور الناضجة غنية أيضًا بالبوتاسيوم الذي ثبت أنه يسيطر على الإسهال .

يساعد محتوى الألياف الموجود في التمر على تعزيز الهضم احصل على 2-3 تمرات في فترة ما بعد الظهر أو كلما شعرت بالخمول قليلاً للحصول على دفعة فورية من الطاقة.

5. المشمش:

غنى بمضادات الأكسدة وهو جيد لبشرتك، بسبب محتواه الغني من فيتامين أ وبيتا كاروتينويد ، يمنع فقدان البصر المرتبط بالعمر لدى كبار السن، كما أنه يساعد على تقوية الأعصاب البصرية اجعل هذا الطعام الرائع جزءًا من نظامك الغذائي اليومي

يحتوي المشمش على نسبة عالية جدًا من مضادات الأكسدة التي تساعد على محاربة الآثار السلبية للجذور الحرة ،كما أن لها خصائص مضادة للسرطان وتمنع النمو السرطاني، يعتبر المشمش مصدرًا جيدًا للحديد ، لذا فإن الاستهلاك المنتظم يساعد على منع الإصابة بفقر الدم ويساعد المشمش في الحفاظ على صحة العظام لاحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم والبوتاسيوم.