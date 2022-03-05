شكرا لقرائتكم خبر عن مرض خطير يصيب هذا العضو بسبب جرعات المسكنات الشائعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت دراسة حديثة أن الاستخدام المتكرر للجرعات النموذجية من المسكنات الشائعة، مرتبط بخطر الإصابة بطنين الأذن المزمن المستمر.

وبحسب الدراسة فإن الجرعات تشمل، الجرعة المنخفضة والمتوسطة من الأسبرين وبعض مضادات الالتهاب.

يذكر أن طنين الأذن هو الشعور برنين أو أي ضوضاء أخرى في إحدى أذنيك أو كلتيهما.

وليست الضوضاء التي تسمعها عندما تكون مصابًا بطنين الأذن ناتجة عن مصدر خارجي ولا يستطيع الأشخاص الآخرون سماعها غالبًا.

ويعتبر طنين الأذن مشكلة شائعة، فهو يصيب نحو 15 إلى 20% من الأشخاص، ويكون أكثر شيوعًا بين البالغين الأكبر سنا.