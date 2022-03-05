شكرا لقرائتكم خبر عن مرض خطير يصيب هذا العضو بسبب جرعات المسكنات الشائعة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت دراسة حديثة أن الاستخدام المتكرر للجرعات النموذجية من المسكنات الشائعة، مرتبط بخطر الإصابة بطنين الأذن المزمن المستمر.
وبحسب الدراسة فإن الجرعات تشمل، الجرعة المنخفضة والمتوسطة من الأسبرين وبعض مضادات الالتهاب.
يذكر أن طنين الأذن هو الشعور برنين أو أي ضوضاء أخرى في إحدى أذنيك أو كلتيهما.
وليست الضوضاء التي تسمعها عندما تكون مصابًا بطنين الأذن ناتجة عن مصدر خارجي ولا يستطيع الأشخاص الآخرون سماعها غالبًا.
ويعتبر طنين الأذن مشكلة شائعة، فهو يصيب نحو 15 إلى 20% من الأشخاص، ويكون أكثر شيوعًا بين البالغين الأكبر سنا.
كانت هذه تفاصيل خبر مرض خطير يصيب هذا العضو بسبب جرعات المسكنات الشائعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.