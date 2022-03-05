صحة ورشاقة

الصحة: تسجيل 283 حالة إصابة جديدة بكورونا

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عبدالقادر وحيد 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تسجيل 283 حالة إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الصحة عن تسجيل (283) حالة إصابة جديدة بفيروس (كوفيد-19).

كما تم تسجيل  حالة وفاة رحمها الله، وتسجيل (525) حالة تعافي .

وأصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (726,876) حالة ولله الحمد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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