شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تسجيل 283 حالة إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت الصحة عن تسجيل (283) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19). كما تم تسجيل حالة وفاة رحمها الله، وتسجيل (525) حالة تعافي . وأصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (726,876) حالة ولله الحمد.

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