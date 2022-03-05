بيروت - نادين محمد -

تبحث الكثيرات حالياً عن رجيم سريع للتخسيس قبل رمضان. وهو ما يمكن تحقيقه من خلال اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن في مدة قصيرة لا تتخطى الاسبوع الواحد او الاسبوعين. ولهذه الغاية يجب التركيز على تناول البروتينات من خلال استهلاك منتجات الالبان والسمك واللحم والدجاج والبيض. ومن المهم ايضاً عدم استبعاد النشويات مع الحرص على عدم تناولها بكمية كبيرة. كما يجب اضافة الدهون الجيدة الى الوجبات. وهكذا يمكن خسارة ما لا يقل عن 5 كيلوغرامات من خلال تطبيق هذا البرنامج. لكن من المفيد في موازاة ذلك ممارسة بعض التمارين الرياضية.



خسارة 5 كيلو قبل رمضان



من الممكن خسارة نحو 5 كيلوغرامات في اسبوعين قبل حلول شهر رمضان المبارك. ولهذه الغاية يجب الحرص على تناول الطعام الصحي مع ممارسة التمارين الرياضية. ويقترح الخبراء في هذه الحالة هذا البرنامج.

الفطور. حبة فاكهة موسمية كبيرة، كوب من الماء مع بضع نقاط من عصير الليمون، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي الخالي من السكر، قبضة صغيرة من المكسرات النيئة.

الغداء. طبق من السلطة الغنية بالالياف والفيتامينات، طبق من يخنة ساخنة او باردة، بيضتان مسلوقتان من دون ملح، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي الخالي من المحليات.

العشاء. قطعة متوسطة الحجم من السمك المشوي من دون دهون، كوب من شوربة محضرة بطريقة صحية، قطعة متوسطة الحجم من البسكويت المصنوع من الحبوب الكاملة، حبة تفاح.

ومن اجل تحقيق النجاح عند تطبيق رجيم سريع للتخسيس قبل رمضان، من المهم جداً الحرص على ممارسة التمارين الرياضية. ويمكن في هذه الحالة البدء بالركض لمدة 15 دقيقة يومياً على ان تتم زيادة هذه المدة بشكل تدريجي. .

خسارة 3 كيلو قبل رمضان



يمكن ايضاً، قبل حلول شهر الصوم بأسبوعين، اتباع رجيم يساعد على خسارة 3 كيلوغرامات. ولهذه الغاية يجب تطبيق هذا البرنامج.

الفطور. كوب من الشاي الاخضر من دون سكر، قطعتان متوسطتا الحجم من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، بيضة مسلوقة، قطعة صغيرة من لحم الحبش المشوي، قطعة صغيرة من الجبنة قليلة الدسم، حبة برتقال او تفاح.

الغداء. طبق من سلطة مشكلة مع حبوب الفاصولياء الحمراء والفليفلة، قطعة متوسطة الحجم من سمك السلمون المشوي، قطعة متوسطة الحجم من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، حبتا كيوي، كوب من العصير الطبيعي الطازج.

العشاء. طبق من شوربة لا تحتوي على مواد دسمة، قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي من دون دهون، قطعة متوسطة الحجم من الجبنة البيضاء قليلة الدسم والمشوية، كوب من خلاصة عشبية.

وهكذا يساعد تطبيق رجيم سريع للتخسيس على خسارة الكيلوغرامات الزائدة قبل حلول شهر رمضان. كما ان هذا يساهم في تنظيف الجسم من السموم والبقايا الضارة وفي الحد من الشعور بالانزعاج اثناء تناول طعام الافطار.

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