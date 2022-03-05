شكرا لقرائتكم خبر عن الشاى الأخضر وعين الجمل أطعمة مفيدة لـ مرضى ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض ارتفاع ضغط الدم من الأمراض التى يكون لها أضراربالغة في حال عدم التعامل معه بشكل جيد، والالتزام بإرشادات الطبيب، فهذا المرض يطلق عليه القاتل الصامت، ولذا يجب علاجه على الفور تجنبا لحدوث مخاطر وأبرزها أمراض القلب والسكتة الدماغية.

وأشار التقرير المنشور عبر موقع " ذي صن"، والذي أكد أن زيادة الوزن لها دور أساسي في زيادة خطر التعرض لارتفاع نسبة ضغط الدم، وأيضا الإسراف في تناول الملح، وعدم ممارسة الرياضة، والإكثار من تناول الأطعمة مرتفعة الأملاح، تعد من أبرز الأسباب المؤدية لارتفاع ضغط الدم.

ولذا يجب القيام باتباع العديد من النصائح الغذائية واليومية التي تساهم بشكل ملحوظ في الحد من ارتفاع ضغط الدم والمساعدة على تقليل فرص التعرض لأي مضاعفات صحية.