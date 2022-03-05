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شكرا لقرائتكم خبر عن الشاى الأخضر وعين الجمل أطعمة مفيدة لـ مرضى ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - مرض ارتفاع ضغط الدم من الأمراض التى يكون لها أضراربالغة في حال عدم التعامل معه بشكل جيد، والالتزام بإرشادات الطبيب، فهذا المرض يطلق عليه القاتل الصامت، ولذا يجب علاجه على الفور تجنبا لحدوث مخاطر وأبرزها أمراض القلب والسكتة الدماغية.
وأشار التقرير المنشور عبر موقع " ذي صن"، والذي أكد أن زيادة الوزن لها دور أساسي في زيادة خطر التعرض لارتفاع نسبة ضغط الدم، وأيضا الإسراف في تناول الملح، وعدم ممارسة الرياضة، والإكثار من تناول الأطعمة مرتفعة الأملاح، تعد من أبرز الأسباب المؤدية لارتفاع ضغط الدم.
ولذا يجب القيام باتباع العديد من النصائح الغذائية واليومية التي تساهم بشكل ملحوظ في الحد من ارتفاع ضغط الدم والمساعدة على تقليل فرص التعرض لأي مضاعفات صحية.
وقدم التقرير، العديد من الأطعمة التي ينصح بتناولها لتقليل فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم، ومن أبرزها :-عين الجمل: يحتوى علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة، والدهون الصحية، ولذا تناولك لحفنة قبل النوم بساعتين يساعد على خلودك للنوم بشكل صحي، ويحد من ارتفاع نسبة ضغط الدم. - الأعشاب:
تناول الشاي الأخضر أو البابونج أو اليانسون، فجميعها أنواع من المشروبات التي تساعد على تنظيم نسبة ضغط الدم، والحد من تعرضك لارتفاع نسبته، وأيضا هذه الأعشاب الطبيعية تساهم بشكل كبير في تقليل حدة ارتفاع ضغط الدم، لأنها تساهم في التهدئة وتقليل فرص الإصابة بالتوتر.