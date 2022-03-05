شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث اذا لم تعالج مرض ارتجاع المرئ؟ احذر المضاعفات طويلة المدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل عانيت من قبل من إحساس مؤلم بالحرقان في الصدر أو الحموضة؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فمن المحتمل أن تكون حرقة معدة خفيفة أو اضطراب هضمي قصير المدى يمكن أن يختفي من تلقاء نفسه، ومع ذلك إذا كنت تعاني من نفس الشيء على أساس يومي وتجاهلت الأعراض، فقد يؤدي ذلك إلى حرقة معدة لا يمكن السيطرة عليها، وهي علامة شائعة لمرض ارتجاع المرىء، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

ما هو ارتجاع المريء؟ كيف يتم التعرف عليه في وقت مبكر؟

مرض الجزر المعدي المريئي أو ارتجاع المرئ هو اضطراب في الجهاز الهضمي يحدث عندما لا تعمل العضلة العاصرة المريئية السفلية، التي تحتوي على الطعام والأحماض داخل المعدة، بشكل صحيح.

عادةً ما تظل حلقة العضلات مغلقة وتحافظ على تغطية الجزء العلوي من المعدة فقط عندما تبتلع طعامًا ، فإنها تفتح، مما يسمح للطعام بالمرور.

يحدث ارتجاع المريء عندما تفتح العضلة العاصرة حتى عندما لا تبتلع أي شيء، مما يسمح لمحتوى المعدة والأحماض الهضمية بالتدفق مرة أخرى إلى الحلقة التي تربط الفم بالمعدة والتي تسمى المريء، مما يسبب تهيجًا.

العلامة المنذرة للارتجاع المعدي المريئي هي ارتداد الحمض أو حرقة المعدة ومع ذلك ، فهي ليست خطيرة حتى تواجه الأعراض أكثر من مرتين في الأسبوع.

تشمل الأعراض الأخرى:

- غثيان

- قيء

- صعوبة البلع

- رائحة الفم الكريهة

- ألم صدر

- التهاب الحلق أو صوت أجش

ماذا يحدث إذا لم تعالج ارتجاع المريء؟

يمكن أن يؤدي مرض الارتجاع المعدي المريئي غير المعالج إلى العديد من المضاعفات طويلة المدى لأنه بمرور الوقت يؤدي ارتداد حمض المعدة إلى إتلاف الأنسجة المبطنة للمريء، مما يسبب الالتهاب والألم.

في البالغين ، يمكن أن يسبب ارتجاع المريء غير المعالج ضررًا دائمًا للمريء، مما يؤدي إلى العديد من المضاعفات الصحية الأخرى.

التهاب المريء

عندما يتم دفع محتوى المعدة والأحماض بشكل متكرر إلى المريء، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تهيج البطانة الحساسة للمريء مما يتسبب في تلف وإصابة على المدى الطويل.

يمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث التهاب مؤلم يسمى التهاب المريء يمكن أن تسبب هذه الحالة تقرحات في المريء، مما يؤدي إلى مزيد من المضاعفات مثل ألم الصدر والنزيف وحرقة المعدة وصعوبة بلع الطعام وغير ذلك.

مرض مريء باريت وخطر الإصابة بسرطان المريء

ينص المعهد الأمريكى للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى على أن نسبة صغيرة فقط من الأشخاص المصابين بالارتجاع المعدي المريئي يصابون بمريء باريت ، بمتوسط ​​عمر يبلغ 55 عامًا وهو الأكثر شيوعًا عند الرجال.

مريء باريت هو حالة تحدث للأشخاص الذين يعانون من ارتجاع المريء المستمر على المدى الطويل وهي نتيجة للضرر الناجم عن ارتداد الحمض الذي يؤدي إلى تغيرات في الخلايا الموجودة في بطانة المريء وتعد الحالة أيضًا أحد عوامل الخطر الرئيسية لسرطان المريء.

هناك نوعان من سرطان المريء: سرطان غدي وسرطان الخلايا الحرشفية.

بينما يتطور الورم الغدي في الجزء السفلي من المريء ، يبدأ سرطان الخلايا الحرشفية من الخلايا الموجودة في بطانة المريء. يؤثر الشكل الأخير من السرطان على الجزء العلوي والأوسط من المريء.

تشمل عوامل الخطر لمريء باريت ارتجاع المريء المزمن والسمنة والتدخين وتناول وجبة كبيرة مع الأطعمة عالية الدهون والمعالجة.

ضيق في المريء

يمكن أن يؤدي التلف المستمر للمريء إلى حدوث ندبات ، والتي تُعرف أيضًا باسم التضيقات، والتي يمكن أن تسبب تضييق المريء وهذا بدوره يمكن أن يجعل بلع الأطعمة صعبًا ويمكن أن يمنع الأطعمة والمشروبات من الوصول إلى المعدة.

مضاعفات الجهاز التنفسي

يمكن أن يؤدي الارتجاع المعدي المريئي أيضًا إلى الربو.

أثناء ارتداد الحمض ، عندما يتدفق الحمض من المعدة إلى المريء ، قد ينتهي الأمر بكميات صغيرة من الحمض أيضًا في الفم ويتم استنشاقها ، مما يتسبب في التهاب مجرى الهواء. يمكن أن يؤدي التهيج بعد ذلك إلى نوبات الربو.

الأشخاص الذين يعانون من ارتجاع المريء أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات تنفسية أخرى بما في ذلك السعال المزمن والصوت الأجش والالتهاب الرئوي التنفسي والتليف الرئوي مجهول السبب.

علاج ارتجاع المريء

قد يصف الأطباء بعض الأدوية لعلاج ارتجاع المريء ومع ذلك ، تأكد من استشارة طبيبك للحصول على نتائج فعالة. تشمل الأدوية الشائعة التي لا تستلزم وصفة طبية ما يلي:

- مضادات الحموضة: تساعد مضادات الحموضة في تخفيف الأعراض الخفيفة والمتقطعة للارتجاع الحمضي والارتجاع المعدي المريئي هذه تساعد في القضاء على الحمض في المريء والمعدة ووقف الحموضة المعوية.

- حاصرات مستقبلات H2: يمكن وصف حاصرات H2 للمصابين بالارتجاع المزمن والتي تعمل على منع إفراز الحمض في المعدة.

- مثبطات مضخة البروتون