شكرا لقرائتكم خبر عن تعرفى على فوائد الصبار للشعر والبشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت ترغبين في الحصول على شعر صحي وقوي، عليك معرفة فوائد الصبار لشعرك وجلدك، وذلك وفقا للتقرير المنشور عبر موقع "Eatingwell" .وأوضح التقرير أن الصبار من الحيل الطبيعية المفيدة لصحة الجلد والبشرة، فسمي قديما نبات الخلود، ويعد من العناصر الأساسية عند المصريين القدماء.

وأوضحت الدكتورة "تونيا لين " و الكيميائي "باتريك أوبوكوهو"، أبرز وأهم الفوائد الخاصة بالصبار، ومنها:

- الصبار لديه القدرة على تقوية وتعزيز توازن الحموضة في الشعر وفروة الرأس والجلد.

- يساعد الصبار على تحقيق ترطيب طويل الأمد للشعر، والسبب خصائصه على امتصاص الرطوبة .

- الصبار يعد عنصرا مضاد للالتهابات، ويمكن أن يحمي من الأشعة فوق البنفسجية، ولذا فهو يساهم بشكل ملحوظ في تقوية الشعر وفروة الرأس.

- يساعد في نمو الشعر لأنه يزيد من تدفق الدم، وبالتالي ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس.

-الصبار مليء بالفيتامينات A و C و E التي تقاوم الالتهابات، ولذا فهو علاج فعال لتقصف الشعر.

-على الأشخاص الذين يعانون من فروة رأس جافة أو متقشرة، غسل الرأس بعصير الصبار أسبوعيا لأنه يساعد على تعزيز صحة فروة الرأس ويمكنه أيضا تقليل الحكة.