شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض انتشار سرطان البروستاتا في العظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد سرطان البروستاتا من أكثر أنواع السرطانات شيوعاً بين الرجال ويمكن علاج الحالة إذا تم تشخيصها في مرحلة مبكرة، وفى هذا النوع من السرطان، تبدأ الخلايا غير الصحية في النمو في غدة البروستاتا مما يؤدي إلى ظهور علامات خفية في المرحلة الأولية من المرض، في هذا التقرير نتعرف على أعراض سرطان البروستاتا وعلامات انتشار الورم في العظام، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

تعد الحاجة المتزايدة للتبول، أو الإجهاد أثناء التبول، أو ضعف تدفق البول، أو وجود دم في البول وألم في الظهر أو الوركين أو الحوض علامات منبهة للحالة التي قد تمر دون أن يلاحظها أحد في بعض الحالات.

وعندما تنمو الخلايا السرطانية خارج نطاق السيطرة تبدأ في التأثير على العظام، مما يؤدي إلى مجموعة متنوعة من الأعراض.

علامات تأثير سرطان البروستاتا على عظامك

عندما لا يتوقف تكاثر الخلايا السرطانية غير الصحية في الوقت المحدد، تبدأ في الانتشار إلى العظام وأول منطقة تتأثر هي النخاع الشوكي. يؤدي نمو الخلايا السرطانية إلى الضغط على النخاع الشوكي ، مما يؤدي إلى ضغط الحبل الشوكي. يحتوي الحبل الشوكي لدينا على 31 نوعًا مختلفًا من الأعصاب التي ترسل إشارات ذهابًا وإيابًا إلى الدماغ وبقية الجسم، عندما تنضغط الأعصاب بسبب النمو غير الصحي للخلايا، فإنها تعيق انتقال الأعصاب، مما يسبب الألم أو التنميل أو الضعف في الذراعين أو اليدين أو الساقين أو القدمين وتصبح العلامات بارزة مع مرور الوقت اعتمادًا على السرعة التي تنمو بها الخلايا.

كيفية معرفة أن الخلايا السرطانية تنمو

يبدأ كل شيء بألم خفيف في الظهر وتبدأ ببطء في الشعور بألم شديد في عمودك الفقري وأطرافك ويستغرق انتشار الخلايا السرطانية من غدد البروستاتا وقتًا وتظهر العلامات ببطء. ومع ذلك، فإن الشعور بألم في العمود الفقري أو الأطراف عند الإصابة بسرطان البروستاتا يعتبر حالة طارئة وتتطلب عناية طبية فورية قد يبدو الألم وكأنه رباط مشدود حول جسمك ، والذي قد يتفاقم أثناء السعال أو العطس أو استخدام الحمام.

وفقًا للخبراء ، قد يزداد الألم عند الاستلقاء على الظهر ويمكن أن يجعل عظامك أضعف وأكثر عرضة للإصابة.

علامات أخرى لسرطان البروستاتا المتقدم

في المرحلة المتقدمة، قد يؤدي سرطان البروستاتا إلى مجموعة واسعة من الأعراض التي يمكن الشعور بها في أجزاء مختلفة من الجسم:

-ضعف في ساقيك أو ذراعيك

-صعوبة المشي

-دبابيس وإبر أو الإحساس بالخدر

-سلس البول

-فقدان الوزن

-التعب

من هم المعرضون لخطر الإصابة بسرطان البروستاتا

بينما لم يتمكن الباحثون حتى الآن من العثور على السبب الدقيق الذي يؤدي إلى نمو الخلايا السرطانية في غدة البروستاتا ، هناك العديد من العوامل التي يقال إنها تزيد من خطر حدوثها:

-تقدم السن

-تاريخ العائلة

-البدانة

-التدخين

-التعرض للمواد الكيميائية

-التهاب البروستاتا