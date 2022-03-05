شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. شرب الماء المتروك طوال الليل بهذه الطريقة يعرضك لمشاكل صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستيقظ الكثير منا وهم يشعرون بالعطش ويأخذون بشكل غريزي الزجاجة الموضوعة على طاولة السرير لشرب الماء، ولكن هل تساءلت يومًا ما إذا كان يجب أن تشرب الماء الذي تُرك طوال الليل، أو بعبارات بسيطة هل أصبح مياه غير صالحة للشرب، وذلك وفقا لما نشره موقع " indianexpress".

يتكون جسم الإنسان من 70 في المائة من الماء من الضروري شرب الماء للحفاظ على درجة حرارة الجسم، والتخلص من السموم من خلال العرق والتبول وحركات الأمعاء ، وتليين المفاصل.

إذا تُرك الماء في العراء بدون غطاء، فإنه يختلط بثاني أكسيد الكربون، في حين أنه لا يوجد أي تأثير ضار لهذا ، فإنه يقلل بشكل طفيف من مستوى الرقم الهيدروجيني للماء .

قال الدكتور غوراف جين ، استشاري الطب الباطني ، مستشفى دارامشيلا نارايانا بدلهي ، إن تأثير رد الفعل ضئيل ، أضاف أنه في حين أنه من الآمن لشخص سليم شرب الماء الذي ترك طوال الليل، ولكن إذا تم استهلاك هذه المياه من قبل شخص مريض بالفعل أو غير صحي، فقد يجعلهم عرضة للإصابة بعدوى أخرى من خلال التلوث لأن مناعتهم ضعيفة، لا ضرر من شرب المياه القديمة إذا تم تخزينها بشكل صحيح.

أضاف ، أن التلوث يمكن أن يحدث إذا تُركت المياه مكشوفة، تمتلئ بيئتنا بجزيئات الغبار الدقيقة وغيرها من الملوثات التي تستقر خلال فترة من الزمن، لذا فإن ترك كوب من الماء مكشوفًا طوال الليل سيؤدي إلى تلوثه بالغبار والجزيئات الأخرى ، بدلاً من ذلك ، قد تصبح الحاوية المستخدمة لتخزين المياه كريهة الرائحة على مدار فترة زمنية بسبب الاستخدام ، مما يجعل من الضروري تنظيفها بعد كل استخدام، كما أن عدم القيام بذلك يجعلها أرضًا لجمع البكتيريا والفيروسات الأخرى التي يمكن أن تمر عبر حافة الزجاجة إلى الماء .

يقترح الخبراء أنه من الأفضل أيضًا تجنب استهلاك المياه المحفوظة في الأماكن المغلقة مثل السيارات، موضحين أن الماء المحفوظ لفترة طويلة في زجاجات بلاستيكية أو حاويات مغلقة في السيارة ليس آمنًا لأنه يسخن في ضوء الشمس ويسمح للبكتيريا بالتكاثر.

ما هي أفضل طريقة لتخزين المياه؟

أنه من الأفضل تجنب المياه التي تُركت فوق المنضدة أو على طاولة السرير طوال الليل، إنه من المستحسن تجنب تخزين المياه في زجاجات بلاستيكية لأنها يمكن أن تتلوث بالمواد الكيميائية المستخدمة في صنعها ، استخدم الأواني الفخارية والنحاس لتخزين المياه تعتبر أكثر أمانًا نسبيًا.