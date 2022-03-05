شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يتعرض كبار السن لاضطرابات النوم؟ دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عند التقدم في العمر يتعرض الكثيرون لقلة ساعات النوم، وهذا الأمر يكون بعد سن الـ65، حيث اكتشف باحثون من جامعة ستانفورد الأمريكية أن بعض الأشخاص يتعرضون لمشكلات في النوم، وقدم التقرير المنشور عبر موقع ": لينتا. رو" السبب وراء ذلك.

أوضحت مجلة Science، أن التقدم في العمر يتسبب في تعرض كبار السن لحدوث اضطرابات في النوم، وهذا ما جعلهم يدرسون هذا الأمر من خلال دراسة نشرت في المجلة العلمية السابق ذكرها، ولذلك اختار الباحثون مجموعتين من الفئران بأعمار مختلفة، فالمجموعة الأولى 3-5 أشهر والثانية أعمارهم 18-22 شهرا، وتم درسة البيبتيدات العصبية في المخ والمسئولة عن اليقظة التي تدعي الأروكسين، واتضح أن فئران المجموعة الثانية فقدت حوالي 38 % من هذه البيبتيدات مقارنة بفئران المجموعة الأولى.

وهذا ما تسبب في استنتاج الباحثون أن مشكلات النوم في الشيخوخة سببها اضطراب عمل قنوات البوتاسيوم.

وقال الباحثون أن قلة النوم يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بمجموعة متنوعة من المشكلات الصحية بدء بارتفاع مستوى ضغط الدم وانتهاء بالنوبات القلبية والسكري والاكتئاب ومرض الزهايمر، ولذا يأمل الباحثون في الحصول علي علاج لمساعدة كبار السن علي النوم.