شكرا لقرائتكم خبر عن فترات غير منتظمة.. 4 أطعمة يمكن أن تحفز الدورة الشهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عدم التوازن الهرموني وزيادة الوزن أو نقص الوزن هي الأسباب الرئيسية للنساء اللاتي يعانين من عدم انتظام الدورة الشهرية، يمكن أن تؤدي أيضا لتقلبات المزاج والانتفاخ وألم الثدي، الطريقة الأكثر فعالية للتعامل مع عدم انتظام الدورة الشهرية هي تحسين نمط حياتك، وفقدان الوزن، واتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام ، هناك عدد قليل من الأطعمة التي يمكن أن تحفز الحيض أو الدورة الشهرية، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

الأطعمة التي يجب أن تأكليها إذا كانت الدورة الشهرية غير منتظمة1. الفواكه الغنية بفيتامين سي:

يمكن أن تكون الأطعمة الغنية بفيتامين سي مفيدة للحيض، البابايا، على سبيل المثال، هي فاكهة تتكون من مادة الكاروتين التي يمكن أن تحفز هرمون الاستروجين، يمكن أن يؤدي هذا بدوره إلى تأجيل الدورة الشهرية أو تحفيزها، الأناناس هو فاكهة أخرى غنية بفيتامين سي والتي يمكن أن تقلل الالتهاب والتي تعتبر أيضًا مسئولة عن التسبب في عدم انتظام الدورة الشهرية، تشمل الفواكه الأخرى الغنية بفيتامين سي البرتقال والليمون والكيوي والمانجو.

2. الزنجبيل:

الزنجبيل مطمث معروف، يمكن أن يؤدي التضمين المنتظم للزنجبيل في نظامك الغذائي إلى تقليل ظهور اضطرابات الدورة الشهرية، يمكنك تناول الزنجبيل المبشور مع ملعقة صغيرة من العسل لتحفيز الدورة الشهرية، عندما تواجهين عدم انتظام في الدورة الشهرية ، تأكدي من تناول كمية كافية من الزنجبيل.

3. الكركم:

الكركم هو أيضا مطهر يمكن أن يحفز تدفق الدم في الرحم ومنطقة الحوض، الكركم له تأثير مضاد للتشنج على الجسم مما يوسع الرحم ويحفز الدورة الشهرية، لتقليل اضطرابات الدورة الشهرية ، اشرب لاتيه الكركم بانتظام.

4. البنجر:

البنجر هو مصدر قوة للحديد والكالسيوم وحمض الفوليك من بين أمور أخرى، يمكن أن تقلل هذه الخضار من احتباس الماء والانتفاخ ، وهو أمر تعاني منه النساء عادة خلال فترات الدورة الشهرية.