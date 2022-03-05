فوائد كثيرة للبازلاء.. تعرفوا اليها

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 مارس 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

البازلاء الخضراء منخفضة السعرات الحرارية، ولكنها تحتوي على كمية كبيرة من العناصر الغذائية مثل الفيتامينات A و K والمعادن والمغذيات النباتية ومضادات الأكسدة والبروتين، بالإضافة إلى الفوائد الصحية العديدة وفقا لما نشره موقع ” indianexpress”.

ويقترب، في الأسبيع المقبلة موسم البازلاء، لذا سنقدم لك الفوائد:

البصر:

تساعد الكاروتينات اللوتين والزياكسانثين في البازلاء الخضراء في البصر الجيد وتساعد على حمايتهم من الأمراض المزمنة مثل الساد، فهى تحمي العينين من الضوء الأزرق الضار المنبعث من شاشات الكمبيوتر والتلفزيون والهاتف المحمول.

الهضم:

تساعد الألياف الموجودة في البازلاء الطعام على التحرك عبر القناة الهضمية لتحسين الهضم بينما يساعد الكومستيرول المعبأ فيها على تقليل خطر الإصابة بسرطان المعدة .

صحة القلب:

تعمل أحماض أوميجا 3 وأوميجا 6 الدهنية في البازلاء على تقليل الأكسدة والالتهابات وحتى تساعد في منع تشكل اللويحات على طول جدران الأوعية الدموية، وهو أمر ناتج عن الالتهاب والضغط الناجم عن الجذور الحرة، يمكن للمغنيسيوم والبوتاسيوم في البازلاء أيضًا خفض ضغط الدم المرتفع .

المناعة:

تعمل الفيتامينات C و E والزنك والكاتشين والإبيكاتشين الموجودة في البازلاء الخضراء كمضادات للأكسدة للمناعة .

مضاد التهاب:

تحتوي البازلاء الخضراء أيضًا على فيتامين أ ، ب ، كولسترول ، فيروليك ، وكومستيرول تساعد في الحفاظ على الحالات الالتهابية مثل أمراض القلب والسكري والتهاب المفاصل تحت السيطرة .