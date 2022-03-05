مع اقتراب الطقس المشمس.. هكذا تعتنين ببشرتك

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 مارس 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

من المعروف أن بلادنا تمر بتغيرات مناخية، وهذا أمر لا مفر منه، فمن الطبيعي أن نمر بالفصول الأربعة: الشتاء، الربيع، الصيف، والخريف.

ومع تغيرات المناخ، تتغير متطلبات الجسم والبشرة، خاصة البشرة التي تتطلب عناية دائمة، وفي كل الفصول وفقا لموقع verywellhealth”.

زمع اقتراب فصل الصيف، لا بد من أنتتعرفي على طرق العناية الخاصة بالبشرة في هذا الفصل التي تختلف تماما عن العناية في باقي الفصول.

أولا، ابدئي إجراءات العناية ببطء:

قد يتطلب الانتقال إلى موسم آخر تغييرات في روتين العناية بالبشرة ولكن دون تسرع، فالاندفاع نحو أشياء جديدة قد لا يكون هو السبيل للقيام بذلك، عند العمل على إجراء تعديلات في العناية بالبشرة، من المهم السماح لبشرتك بالراحة في الطقس الجديد والتكيف مع التغيير في وتيرته، حيث يساعد ذلك البشرة في الاستعداد لفصل الصيف وزيادة تأثير روتين العناية بالبشرة.

لا تنسى عامل الحماية من الشمس SPF:

تزداد الحاجة إلى الحماية من أشعة الشمس بشكل كبير خلال فصل الصيف بسبب زيادة خطر الإصابة بحروق الشمس والدباغة وأشكال أخرى من أضرار أشعة الشمس، فمن المهم استخدام واقي من الشمس.

استخدام مرطب البشرة:

من الضروري اختيار المرطب المناسب، نظرًا لأن الجلد يعاني بالفعل من الرطوبة والعرق في الصيف، تجنبي استخدام المرطبات الثقيلة واختاري المرطبات خفيفة الوزن أو الماء أو الهلام.

كونى حذرة مع التصبغ:

يمكن أن تتفاقم مشكلة التصبغ خلال فصل الصيف بسبب زيادة العرق، واسمرار البشرة، وضرر الشمس، وما إلى ذلك.