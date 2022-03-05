شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن الأنيميا.. متى يلجأ الطبيب لنقل الدم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الإصابة بالأنيميا تعد من أخطر الأمراض التي يصاب بها الشخص، وخاصة عندما يتجاهل المصاب علاجها، فهذا الأمر يتسبب في زيادة نسب التعرض للعديد من المضاعفات الصحية، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على كل ما يخص هذا المرض، وذلك وفقا لموقع "healthline".

ما هي الأنيميا؟ الأنيميا تعد مشكلة صحية يصاب بها البعض نتيجة لسوء التغذية وافتقار الطعام لعنصر الحديد المهم للجسم. متي يلجأ مريض الأنيميا لنقل الدم؟ يكون الخيار الأخير لعلاج مشكلة الأنيميا هو نقل الدم، وخاصة في حالة عدم قدرة الجسم علي امتصاص العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، ويكون نقل الدم الحل لعلاجها. لماذا نقل الدم لمريض الأنيميا خيارا جيدا؟ هناك العديد من الأسباب التي تجعل نقل الدم لمريض الأنيميا خيارا جيدا ورائع، ومن أبرزها أنه يدخل لجسمه دم كامل غني بالجميع العناصر التي يحتاجها من خلايا الدم الحمراء، والبلازما، والصفائح الدموية، وخلايا الدم البيضاء، ولذا فاتبعها يعد خيارا جيدا لارتفاع نسبة الهيموجلوبين في الجسم. ما هي أعراض الإصابة بالأنيميا؟ هناك العديد من الأعراض التي تشير إلي الإصابة بالأنيميا، ومنها:

-الدوخة.

- انخفاض ضغط الدم.

- زيادة ضربات القلب.

- صعوبة التركيز.

- فقدان الوعي.

ما هي أسباب الإصابة بالأنيميا؟ -سوء التغذية.

-حيض غزير.

-الحمل.

-النزيف.

-الالتهابات.

كيف يتم علاج الأنيميا؟ -التعرف علي السبب يعد أبرز الحيل.

-الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالحديد.

-في حالة عدم استجابة الجسم يجب نقل الدم.