شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يجب الحذر من ارتفاع معدل ضربات القلب بعد كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤثر فيروس كورونا على العديد من أعضاء الجسم، ويظل التأثير حتى بعد الإصابة، حيث يؤثر هذا المرض بشكل أساسي على الجهاز التنفسي ويؤثر على الرئتين والقلب والمعدة حتى بعد التعافي منه، وبحسب البيان الصادر عن الاتحاد العالمي للقلب فإن فيروس كورونا هو عاصفة مثالية للقلب ويؤدى إلى التهاب القلب الذي يمكن أن يظهر مثل التهاب عضلة القلب أو التهاب التامور، وهو التهاب في الكيس الذي يحتوي على القلب.

فيروس كورونا ومعدل ضربات القلب

لوحظ زيادة في ضربات القلب بعد التعافي من كورونا لدى العديد من الأشخاص ويتراوح معدل ضربات القلب الطبيعي بين 60 إلى 100 نبضة في ذلك؛ مما يؤدي إلى حالة تسمى تسارع ضربات القلب، وهو سبب يدعو للقلق.واشتكى العديد من المرضى من العديد من المشكلات المتعلقة بالقلب مثل المعاناة من ضربات القلب السريعة حتى بعد الشفاء.

وتسرع القلب هو الحالة التي يُلاحظ فيها زيادة في معدل ضربات القلب، يمكن أن يبدأ إما في الحجرات السفلية للقلب المسماة البطينين أو في الحجرات العلوية المسماة الأذينين.

يعاني العديد من الأشخاص بعد الإصابة بفيروس كورونا من تسارع في ضربات القلب حتى مع الأنشطة الخفيفة الأشخاص الذين اعتادوا العمل لساعات معًا قبل كورونا، يشعرون بتسارع معدل ضربات القلب بعد كورونا. في مثل هذه الحالات يرتفع معدل ضربات القلب حتى بعد القيام بأنشطة بدنية صغيرة مثل المشي لمسافات قصيرة.

بينما تتعافى هذه الحالة لدى العديد من المرضى بعد فترة، إلا أنها تظل باقية لبعض الوقت في العديد من المرضى الآخرين. علاوة على ذلك، فإن تذبذب ضربات القلب مدمر لأولئك الذين لديهم سجل سابق بأمراض القلب.

كشفت دراسة بحثية نُشرت في مجلة لانسيت أنه في الأسبوع الذي يلي تشخيص الإصابة بفيروس كورونا ، زاد خطر الإصابة بنوبة قلبية أولى بثلاث إلى ثماني مرات.

ووجدت الدراسة التي أجريت على 87000 شخص، 57٪ منهم من النساء ، أنه في الأسابيع التالية ، انخفضت مخاطر الإصابة بالجلطات الدموية والنوبات القلبية بشكل مطرد لكنها ظلت مرتفعة لمدة شهر على الأقل.

وتم الكشف عن ملاحظة مماثلة بواسطة تطبيق COVID Symptom Study. وجد التطبيق أن كورونا هو سبب لعدم انتظام ضربات القلب وزيادة معدل ضربات القلب، التطبيق لديه أكثر من 4 ملايين مستخدم حول العالم.

تسبب الحمى والعدوى تسريع معدل ضربات القلب، مما يزيد من عمل القلب لدى مرضى كورونا الذين يصابون بالتهاب رئوي.

قد ينخفض ​​ضغط الدم أو يرتفع ، مما يسبب مزيدًا من الضغط على القلب ، ويمكن أن تؤدي الزيادة الناتجة في الطلب على الأكسجين إلى تلف القلب، خاصة إذا كانت شرايين القلب أو العضلات غير صحية في البداية "، كما يقول تقرير صادر عن هارفارد هيلث.

يربط الخبراء أيضًا فيروس كورونا بمشاكل القلب مثل التهاب عضلة القلب والتهاب التامور.